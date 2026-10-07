У Зеленського вже категорично поховали всі надії на мир: українців шокували заявою

Українцям варто готуватися до продовження війни, адже в осяжному майбутньому швидкого миру не буде. Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук закликала суспільство відмовитися від ілюзій і будувати життя, виходячи з реальної ситуації.

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За її словами, головна мета Росії полягає не лише у захопленні українських територій. Москва прагне зламати внутрішню стійкість України та змусити суспільство прийняти нав'язані умови.

"В осяжному майбутньому миру не буде. Незалежно від того, наскільки ми цього хочемо. Треба прийняти цю реальність і відповідно будувати життя. Бо росіянам потрібні не території. Вони прагнуть зламати наш внутрішній стрижень. А виконання їхніх вимог було б просто символом нашого підкорення", — наголосила Верещук.

Водночас представниця Офісу президента підкреслила, що бажання завершення війни залишається природним для українців. Однак, на її думку, прагнення миру не повинно перетворюватися на самообман або очікування швидкого завершення бойових дій.

"Як і всі, я хочу закінчення війни. Однак як і всі, я не хочу підкорятися росіянам. Мир настане. Але не найближчим часом. А зараз треба налаштовуватися на продовження боротьби. Кажу це не тому, що хочу продовження війни. Кажу це, бо не хочу брехати", — заявила Верещук.

Окремо вона звернула увагу на ситуацію в українському тилу. За її словами, у війні на виснаження дедалі більшого значення набувають не лише бойові можливості армії, а й здатність цивільного населення витримувати тривалі навантаження, удари по інфраструктурі та інші виклики.

"У війні на виснаження вирішальне значення має міцність тилу. У цій війні починається битва тилів. Нам доведеться багато чого змінити, якщо ми не хочемо, щоб у нас посипався тил. Потрібні реалізм без ілюзій, зібраність і професійність у діях. Плюс наша українська затятість", — підсумувала Верещук.

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