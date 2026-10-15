У Зеленського відреагували на скандальну статтю The Atlantic про капітуляцію України через Трампа

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Slava Kot
В оточенні президента України Володимира Зеленського відкинули припущення, що дії адміністрації Дональда Трампа можуть змусити Київ просити миру на невигідних умовах. Так співрозмовник РБК-Україна прокоментував статтю американського видання The Atlantic, у якій ішлося про можливу зміну української стратегії на тлі зближення Вашингтона з Москвою.
У Зеленського відповіли на статтю The Atlantic про капітуляцію України
Журналіст Саймон Шустер у матеріалі The Atlantic стверджував, що домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо російського дизельного пального стала для частини команди Зеленського ударом по надіях на перемогу.
За інформацією видання, неназваний український чиновник, якого пов’язують з планом закриття московських аеропортів, припустив: якщо США перейдуть на бік Росії, Україна може бути змушена припинити ескалацію та просити про мир.
Радник президента України Дмитро Литвин також поставив під сумнів викладені у статті твердження. Він наголосив, що операцію, пов’язану з блокуванням російського авіасполучення, ініціював сам Володимир Зеленський, а не інші представники його команди.
Крім того, Литвин заявив, що Україна не займається ескалацією, а відповідає на російські удари.
Таким чином, в оточенні Зеленського заперечують, що Київ розглядає капітуляцію як наслідок політики Трампа. Стаття The Atlantic описує оцінки неназваних джерел, тоді як офіційні представники України заявляють про відсутність таких настроїв.