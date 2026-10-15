У Зеленського відреагували на скандальну статтю The Atlantic про капітуляцію України через Трампа

В оточенні президента України Володимира Зеленського відкинули припущення, що дії адміністрації Дональда Трампа можуть змусити Київ просити миру на невигідних умовах. Так співрозмовник РБК-Україна прокоментував статтю американського видання The Atlantic, у якій ішлося про можливу зміну української стратегії на тлі зближення Вашингтона з Москвою.

У Зеленського відповіли на статтю The Atlantic про капітуляцію України

"Це якісь дурниці, не знаю, хто їм таке каже", — заявив співрозмовник видання, коментуючи твердження про ймовірну капітуляцію України.

Що написало The Atlantic про Україну

Журналіст Саймон Шустер у матеріалі The Atlantic стверджував, що домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо російського дизельного пального стала для частини команди Зеленського ударом по надіях на перемогу.

За інформацією видання, неназваний український чиновник, якого пов’язують з планом закриття московських аеропортів, припустив: якщо США перейдуть на бік Росії, Україна може бути змушена припинити ескалацію та просити про мир.

"Тепер прийшло усвідомлення, що Росія не впаде через складну економічну ситуацію. Це означає, що нам потрібно змінити нашу стратегію. Росія не впаде, принаймні зараз", — цитує The Atlantic своє джерело.

Що відповіли в Офісі президента

Радник президента України Дмитро Литвин також поставив під сумнів викладені у статті твердження. Він наголосив, що операцію, пов’язану з блокуванням російського авіасполучення, ініціював сам Володимир Зеленський, а не інші представники його команди.

Крім того, Литвин заявив, що Україна не займається ескалацією, а відповідає на російські удари.

"Це не схоже на настрій президента", — підсумував радник.

Таким чином, в оточенні Зеленського заперечують, що Київ розглядає капітуляцію як наслідок політики Трампа. Стаття The Atlantic описує оцінки неназваних джерел, тоді як офіційні представники України заявляють про відсутність таких настроїв.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що Зеленський заявив про зраду з боку США: що сказав про Трампа.