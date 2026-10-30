У Зеленського не залишиться іншого вибору: що буде з Україною після ядерного удару

Питання ядерного удару по території України виникає з 2022 року. В мережі інтернет навіть поширювали інформацію, що російський лідер Путін готовий був застосувати ядерну зброю після провалу плану швидкого захоплення України.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що буде після ядерного удару по Україні.

“Думаю, що в теоретичному сценарії, якщо по Україні буде завдано тактичного ядерного удару… Хоча я взагалі не впевнений, що дійде до ядерки — є низка вагомих аргументів, чому до цього не дійде. Але якщо це станеться, то військово-політичне керівництво України, в нашому випадку президент України, буде ухвалювати рішення про подальшу боротьбу на основі або відчуття, або даних соціології, в яких українці висловлять власне свою думку з приводу того, що сталося”, — пояснив Кулеба.

На його думку, якщо суспільство переживе це і скаже: "Ну окей", то боротьба триватиме.

“Якщо суспільство різко дасть по гальмах і скаже: "Ні-ні-ні, тепер все, що завгодно, тільки не це". Тоді у керівництва держави не залишиться просто іншого вибору”, — підсумував Кулеба.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що закриття кордонів для військовозобов’язаних від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України не раз критикували. Однак на п’ятому році війни виїхати з країни можуть тільки деякі категорії чоловіків.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, коли відкриють кордони в Україні. Він зазначив, що є закон, відповідно до якого припинення воєнного стану знімає обмеження на перетин кордону.



