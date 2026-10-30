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У Зеленського не залишиться іншого вибору: що буде з Україною після ядерного удару

Ексміністр Кулеба розповів, що буде після ядерного удару по Україні

30 жовтня 2026, 18:28
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Кречмаровская Наталия

Питання ядерного удару по території України виникає з 2022 року. В мережі інтернет навіть поширювали інформацію, що російський лідер Путін готовий був застосувати ядерну зброю після провалу плану швидкого захоплення України. 

У Зеленського не залишиться іншого вибору: що буде з Україною після ядерного удару

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що буде після ядерного удару по Україні.

“Думаю, що в теоретичному сценарії, якщо по Україні буде завдано тактичного ядерного удару… Хоча я взагалі не впевнений, що дійде до ядерки — є низка вагомих аргументів, чому до цього не дійде. Але якщо це станеться, то військово-політичне керівництво України, в нашому випадку президент України, буде ухвалювати рішення про подальшу боротьбу на основі або відчуття, або даних соціології, в яких українці висловлять власне свою думку з приводу того, що сталося”, — пояснив Кулеба. 

На його думку, якщо суспільство переживе це і скаже: "Ну окей", то боротьба триватиме. 

“Якщо суспільство різко дасть по гальмах і скаже: "Ні-ні-ні, тепер все, що завгодно, тільки не це". Тоді у керівництва держави не залишиться просто іншого вибору”, — підсумував Кулеба. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що закриття кордонів для військовозобов’язаних від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України не раз критикували. Однак на п’ятому році війни виїхати з країни можуть тільки деякі категорії чоловіків. 

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, коли відкриють кордони в Україні. Він зазначив, що є закон, відповідно до якого припинення воєнного стану знімає обмеження на перетин кордону.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=_PEM4-qU3p8&t=595s
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