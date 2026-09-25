Ще кілька років тому сама думка про візит президента України до Кремля здавалася б неймовірною. Сьогодні ж війна, дипломатичні маневри та пошук шляхів до миру змушують розглядати навіть ті сценарії, які раніше виглядали політично неможливими. Але чи може настати момент, коли Володимиру Зеленському все ж доведеться особисто приїхати на переговори до Володимира Путіна? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

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За версією чат-боту Copilot, поїздка Зеленського до Москви могла б стати реальною лише за умови, що вона буде завершальним етапом масштабного переговорного процесу та матиме чітку практичну мету. Навряд чи Київ погодиться на зустріч, яка матиме лише символічне значення або стане інструментом російської пропаганди. Для проведення переговорів необхідними виглядають попередньо узгоджений порядок денний, зрозумілі правила та певні міжнародні гарантії. Без цього особиста зустріч президентів може не дати конкретного результату.

Водночас така зустріч може стати можливою, якщо обидві сторони дійдуть висновку, що подальше досягнення ключових цілей військовим шляхом стає надто складним або дорого обходиться. У такій ситуації прямий діалог може перетворитися з політичного ризику на необхідність. Саме місце переговорів при цьому не є головним — визначальним залишається їхній результат. Якщо формат у Москві справді стане частиною домовленості, яка відповідатиме інтересам України та матиме міжнародні гарантії, Київ теоретично може розглядати і такий варіант.

Чат-бот Gemini стверджує, що зараз Київ виступає за проведення можливих переговорів на нейтральній території або за участю міжнародних партнерів. Візит Зеленського безпосередньо до Москви за нинішніх умов виглядає малоймовірним, оскільки міг би створити значні політичні та безпекові ризики для України. Теоретично ситуація могла б змінитися лише після масштабної зміни умов війни та переговорного процесу — наприклад, якщо Росія втратить можливість висувати колишні вимоги й буде змушена погоджуватися на принципово інший формат домовленостей. Тоді поїздка до Москви мала б уже зовсім інше дипломатичне значення.

Не менш важливими залишалися б питання безпеки та міжнародних гарантій. Будь-яка особиста зустріч українського і російського лідерів потребувала б чітко визначеного порядку денного, надійного механізму гарантування безпеки та присутності міжнародних посередників.

Чат-бот Grok переконаний, що наразі сценарій візиту Зеленського до Москви виглядає вкрай малоймовірним, адже візит українського президента до Кремля мав би не лише дипломатичне, а й потужне символічне значення. Москва могла б використати сам факт приїзду у власній пропаганді, тоді як для Києва це створило б серйозні політичні ризики. Саме тому Україна наразі говорить про інші формати можливих переговорів, а не про зустріч у столиці Росії.

Теоретично ситуація могла б змінитися лише за наявності чітких попередніх домовленостей і реальних поступок з боку Москви. Йдеться про припинення бойових дій, надійні міжнародні гарантії безпеки, зрозумілий порядок денний та відсутність вимог щодо юридичного визнання окупації українських територій. Значну роль у такому сценарії могли б відіграти США та європейські партнери, якщо б вони забезпечили необхідні гарантії й дипломатичний супровід.

Загалом усі три моделі ШІ дійшли висновку, що говорити про неминучий візит Зеленського до Кремля поки зарано. Реальною передумовою для нього може стати лише поява конкретного переговорного процесу, у якому зустріч президентів матиме практичну мету. Якщо ж попередні домовленості не зрушать із місця, саме по собі запрошення Москви навряд чи змінить ситуацію. Найважливішим питанням залишається не те, де зустрінуться Зеленський і Путін, а чи буде навколо цієї зустрічі предмет для реальних домовленостей.

Портал "Коментарі" вже писав, що постійні заяви Дональда Трампа про близьке завершення війни та його готовність підтримувати прямий діалог із Володимиром Путіним ще не означають, що Москва готова відмовитися від своїх цілей.