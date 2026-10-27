"У тісній співпраці з Україною": Стубб приголомшив заявою про телефонну розмову з Путіним

Президент Фінляндії Александр Стубб 27 жовтня разом із прем’єр-міністром Норвегії провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Фінський лідер наголосив, що контакт готували у тісній співпраці з Україною, а ключові питання заздалегідь погодили з Києвом.

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Перед виступом у Північній раді фінського парламенту Стубб розповів, що розмова тривала приблизно півтори години та стала продовженням зустрічі в Осло, яка відбулася 20 жовтня. Про це повідомляє Yle.

За словами президента Фінляндії, європейські посадовці попередньо узгодили з українською стороною основні меседжі та інформували союзників про свої дії. Одразу після завершення розмови з Путіним Стубб провів приблизно 30-хвилинний брифінг для президента України Володимира Зеленського, під час якого розповів про перебіг переговорів.

"Розмова з президентом Путіним була професійною та прямою", — зазначив фінський лідер.

Стубб пояснив, що Фінляндія та Норвегія як держави, які межують із Росією, мають безпосередньо обговорювати питання, здатні спричинити непорозуміння. Крім того, сторони прагнули донести до Москви спільну позицію країн Північної Європи щодо безпеки.

Президент Фінляндії також запевнив, що Гельсінкі та Осло продовжать всебічно підтримувати Україну й докладатимуть зусиль для досягнення тривалого миру.

За словами Стубба, переговори можуть стати підґрунтям для зустрічі представників США, України, Росії та європейських держав, яку планують провести в листопаді в Абу-Дабі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Кремль намагається використати контакти з європейськими лідерами, щоб посилити тиск на Україну та домогтися поступок Заходу. Таку думку висловив керівник організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, коментуючи розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре з російським диктатором Володимиром Путіним.