У суспільства горіли очі: Кулеба пояснив, чому наприкінці 2022 року Україна не пішла на переговори з РФ

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Недилько Ксения
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Українській правді" проаналізував події кінця 2022 року та відповів на закиди щодо можливості підписання мирної угоди з Кремлем на тлі успішних контрнаступів ЗСУ. За його словами, на той момент Володимир Зеленський діяв як воєнний лідер у процесі становлення, який дуже тонко відчував настрої всередині країни.
Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел
Проте Кулеба наголошує, що реалізувати це політично було практично неможливо через колосальне патріотичне піднесення серед громадян.
Водночас дипломат ще тоді усвідомлював, що сам по собі вихід на міжнародно визнані кордони автоматично не зупинить агресію, адже Путін не змирився б із поразкою просто так.
За таких умов, переконаний він, розвернути державний курс у бік компромісів було нереально:
Невдовзі вікно можливостей закрилося, оскільки ініціатива на полі бою почала переходити до окупантів. Ексочільник МЗС констатує, що вже наприкінці 2022-го обстановка стала змінюватися не на нашу користь, навесні 2023 року Сили оборони втратили Бахмут, а згодом літній контрнаступ остаточно видихався. Після цього Кремль уже не мав жодних причин для дипломатії.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські захисники встановили новий історичний рекорд із ліквідації живої сили ворога за одну добу. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 1 листопада лави російських загарбників спорожніли на колосальну кількість особового складу.