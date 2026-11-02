У суспільства горіли очі: Кулеба пояснив, чому наприкінці 2022 року Україна не пішла на переговори з РФ

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Українській правді" проаналізував події кінця 2022 року та відповів на закиди щодо можливості підписання мирної угоди з Кремлем на тлі успішних контрнаступів ЗСУ. За його словами, на той момент Володимир Зеленський діяв як воєнний лідер у процесі становлення, який дуже тонко відчував настрої всередині країни.

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

"Зараз кажуть, наприкінці 2022 року був шанс укласти угоду з Росією, — зазначає дипломат. — До речі, погоджуюся: можна було спробувати".

Проте Кулеба наголошує, що реалізувати це політично було практично неможливо через колосальне патріотичне піднесення серед громадян.

"Але як спробуєш, коли в суспільстві ейфорія: ще трішки — і відіграємо 300 років нашої історії, покараємо москалів? — згадує ексміністр і додає: — У суспільства горять очі: кордони 1991 року. Влада так само повелася, і я теж горів цією історією".

Водночас дипломат ще тоді усвідомлював, що сам по собі вихід на міжнародно визнані кордони автоматично не зупинить агресію, адже Путін не змирився б із поразкою просто так.

"Єдине, розумів: самі кордони 1991 року не означатимуть миру, — ділиться думками Кулеба. — Але я погоджувався з ідеєю, що зараз можна змусити їх посипатися й виштовхати".

За таких умов, переконаний він, розвернути державний курс у бік компромісів було нереально:

"Як за таких обставин сказати суспільству: "А тепер ми домовляємося про зупинку по лінії вогню"?"

Невдовзі вікно можливостей закрилося, оскільки ініціатива на полі бою почала переходити до окупантів. Ексочільник МЗС констатує, що вже наприкінці 2022-го обстановка стала змінюватися не на нашу користь, навесні 2023 року Сили оборони втратили Бахмут, а згодом літній контрнаступ остаточно видихався. Після цього Кремль уже не мав жодних причин для дипломатії.

"Тому теоретично ми могли спробувати домовитися у вересні – жовтні 2022-го, — резюмує Кулеба, — але я переконаний, що з цього нічого не вийшло б усе одно".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські захисники встановили новий історичний рекорд із ліквідації живої сили ворога за одну добу. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 1 листопада лави російських загарбників спорожніли на колосальну кількість особового складу.