У США увірвався терпець через дії Кремля в Україні: озвучено гучну заяву про кардинальну зміну у війні

Президент Володимир Зеленський назвав санкційний законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який підтримала Палата представників США, потужним інструментом тиску на Росію. За словами глави держави, посилення економічних обмежень проти Москви має доповнити дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни.

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Зеленський звернув увагу, що рішення американських законодавців було ухвалене на тлі чергової масштабної російської атаки проти України. Російські війська знову застосували балістичні та інші ракети, а також ударні безпілотники.

"Знову під ударами була цивільна інфраструктура, є пошкодження у восьми регіонах. Росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. В Києві та Одесі були влучання по звичайних житлових будинках", — повідомив президент.

За його словами, внаслідок атаки постраждали понад десять людей, серед них — діти. Частину поранених довелося госпіталізувати, у низці громад після ударів виникли пожежі.

На цьому тлі Зеленський особливо відзначив рішення американських конгресменів щодо законопроєкту Грема. Президент вважає, що санкційний тиск може суттєво збільшити для Москви економічну ціну продовження війни.

"Саме законопроєкт Ліндсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії, — це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир", — заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що економічний тиск має йти паралельно з дипломатичними зусиллями України та її партнерів. Він також подякував американським законодавцям за підтримку документа.

"Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру, і зокрема наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля, спрацювали", — підкреслив президент.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може суттєво наростити застосування балістичних ракет проти української енергетики з початком опалювального сезону. Такий прогноз зробив авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап. За його оцінкою, Москва має значні запаси та продовжує виробництво ракет, тому розраховувати на швидке зниження інтенсивності атак не варто.