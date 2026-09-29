У США розповіли, що відбувається в Олешках: на який злочин ідуть росіяни

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині зберігається важка гуманітарна ситуація: російські військові перешкоджають доставці продовольства місцевим жителям. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на українських чиновників.

Катастрофа в Олешках. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, українська сторона з березня намагається доставляти продукти до міста за допомогою безпілотників. Проте російські військовослужбовці, як стверджує українська влада, навмисно збивають дрони з гуманітарним вантажем. Частина їжі, за цією версією, може вилучатися російськими військовими.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що такі дії фактично позбавляють мешканців можливості отримувати продовольство.

Ситуація в Олешках, за даними ISW, почала різко погіршуватися ще наприкінці 2025 року. Тоді окупаційна влада припинила постачання продуктів та предметів першої необхідності. Навесні 2026 року місто, як зазначають аналітики, фактично виявилося віч-на-віч із гуманітарною кризою.

25 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що мешканці Олешок позбавлені нормального доступу до продуктів і, за його словами, змушені вживати траву та бур'яни.

ISW зазначає, що подальше блокування постачання здатне ще більше погіршити становище цивільного населення. При цьому Росія, за оцінкою аналітиків, не демонструє готовності до співпраці з Україною чи міжнародними організаціями для організації гуманітарного коридору чи локального припинення вогню в районі міста.

Таким чином, доставка продуктів безпілотниками залишається одним із небагатьох способів передати допомогу людям, які опинилися на окупованій території. Однак російські дії, про які заявляє українська влада, створюють додаткові перешкоди для цієї схеми.

Ситуація навколо Олешок залишається особливо гострою на тлі тривалої окупації та відсутності сталого механізму доставки гуманітарної допомоги населенню.

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