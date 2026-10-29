У США розкрили підступний план Кремля: що хоче Путін від мирних переговорів щодо України

Кремль намагається домогтися від США економічних поступок і відновлення ділових відносин, однак не демонструє готовності до компромісів для припинення війни проти України. Паралельно Москва прагне обмежити участь європейських країн у мирних переговорах. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW вважають, що російська влада намагається відокремити економічну співпрацю зі Сполученими Штатами від переговорів про завершення війни. Такий підхід дозволяє Кремлю домагатися вигідних домовленостей, не відмовляючись від своїх максималістських вимог щодо України.

Москва хоче скасування санкцій

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 27 жовтня назвав угоду між США та Росією щодо дизельного палива від 9 жовтня суто діловою. За його словами, вона не передбачала політичних умов або зобов’язань у сфері безпеки з боку Москви.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявляв, що між цією угодою та мирними переговорами щодо України немає прямого зв’язку. Водночас керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв раніше стверджував, що домовленості про дизельне паливо та послаблення окремих американських санкцій можуть сприяти досягненню миру.

ISW вказує на суперечність між цими заявами. На думку аналітиків, російські посадовці намагаються отримати економічні переваги від США, не пропонуючи поступок, які могли б відкрити шлях до змістовного мирного врегулювання.

Кремль прагне усунути Європу від переговорів

Ще однією метою Москви аналітики Інституту вивчення війни називають обмеження участі європейських держав у переговорах. Лавров звинуватив Європу в намаганні долучитися до мирного процесу, а помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що на запланованих тристоронніх переговорах Росії, України та США в листопаді європейських представників не передбачено.

За оцінкою ISW, Кремль готовий підтримувати участь європейських переговорників лише за умови, що вони погоджуватимуться з російськими вимогами.

Аналітики також звертають увагу на повернення Москви до вимог, висунутих НАТО у 2021 році. Тоді Росія вимагала обмежити військову присутність альянсу в Європі та переглянути безпекові домовленості щодо держав, які приєдналися до НАТО після 1997 року. На думку ISW, ці вимоги свідчать, що Кремль прагне не лише впливати на умови завершення війни проти України, а й домагатися ширших змін у європейській системі безпеки.

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