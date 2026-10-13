У США попередили про жахливий сценарій: що змінитися у війні після "угоди" Трампа та Путіна

Заява президента США Дональда Трампа про "енергетичне перемир'я" поки що не означає реального припинення ударів між Росією та Україною. Станом на 12 жовтня сторони не уклали відповідної угоди, а запропонований формат може виявитися вигіднішим Москві. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітики звертають увагу на продовження російських атак по українській енергетичній інфраструктурі. У ніч на 12 жовтня під удар потрапила теплоелектроцентраль на захід від Харкова, було пошкоджено газодобувну інфраструктуру в Харківській області, а також завдано удару по нафтобазі в Сарнах Рівненської області.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за 12 жовтня російські війська атакували шість енергетичних об'єктів. За його словами, Київ готовий відмовитися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі за умови взаємних дій Москви та офіційного оформлення домовленостей.

При цьому джерело в Білому домі в коментарі Axios уточнило, що публікація Трампа від 11 жовтня стосувалася лише потенційної угоди, а не припинення вогню, що вже діє. Пропозиція передбачає мораторій на удари по нафтопереробних заводах із можливістю подальшого розширення переліку об'єктів.

У ISW вважають, що такий підхід створює нерівні умови. Росія має у своєму розпорядженні велику кількість великих НПЗ, тоді як можливості української нафтопереробки значно обмежені. При цьому запропонований формат не гарантує захисту українських електростанцій та іншої критичної інфраструктури.

За оцінкою аналітиків, без чітких взаємних зобов'язань Україна ризикує обмежити власні можливості завдавати ударів по російським об'єктам, продовжуючи зазнавати ракетних та безпілотних атак взимку 2026-2027 років.

Таким чином, ключове питання полягає не в самому оголошенні перемир'я, а в його умовах та механізмі контролю. Поки що Москва не бере на себе підтверджених зобов'язань, говорити про реальний захист української енергетики передчасно.

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