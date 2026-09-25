Російські політики почали критикувати наміри Кремля продовжувати війну в Україні. Поки відомо про дві гострі заяви — мера Москви Собяніна та лідера КПРФ Зюганова. Однак чи можна говорити, що в Росії змінюють настрої і якими будуть наслідки — оцінили три моделі штучного інтелекту.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що два сигнали поспіль справді заслуговують уваги, однак говорити про різкий перелом поки зарано. Собянін ще в серпні говорив, що повністю переводити економіку на воєнні рейки не потрібно, оскільки без нормальної цивільної економіки Росія не зможе довго воювати. Зюганов пішов далі й заявив, що продовження "виснажливої війни" за нинішнього курсу може привести Росію до поразки.

Водночас обидва не є представниками опозиції. Собянін — ключовий чиновник системи, а Зюганов очолює системну КПРФ. Тому їхні заяви можуть свідчити передусім про занепокоєння економічними витратами та невизначеною перспективою війни.

За оцінкою ChatGPT, протягом найближчих 6–12 місяців важливо буде побачити, чи приєднаються до таких сигналів губернатори, великі чиновники, бізнес та інші системні політики. Тоді питання війни може стати для Кремля ще й проблемою внутрішньої стабільності.

Чат-бот Gemini розглядає заяви Собяніна та Зюганова як сигнал того, що представники російської системи починають більше рахувати ціну війни. За цією оцінкою, еліти можуть відчувати економічні проблеми, бюджетний тиск та ризики соціального напруження. При цьому чат-бот наголошує: це не означає, що вони раптом стали прихильниками миру. Йдеться радше про власні ризики та майбутнє системи.

Миттєвого бунту Gemini не очікує. Кремль контролює політичне поле, а сама система тримається на страху та ресурсах. Водночас чат-бот припускає, що за одночасного посилення економічних проблем, труднощів із нафтопереробкою та соціального напруження внутрішні суперечності можуть стати відкритішими.

У часовій перспективі Gemini говорить про кінець 2027-го або 2028 рік як період, коли накопичений тиск санкцій та проблем у тилу може серйозніше вплинути на баланс усередині Росії.

Чат-бот DeepSeek також не називає заяви Собяніна та Зюганова антивоєнним бунтом. На його думку, вони показують, що навіть усередині системи починають рахувати ціну війни. Собянін, як зазначає чат-бот, не закликав безпосередньо припинити війну. Його позиція стосувалася збереження цивільної економіки. Зюганов говорив про ризик поразки через затяжну війну. Тобто йдеться радше про критику її ціни та безперспективності, а не про відмову від самої мети.

DeepSeek вважає, що зміни можуть відбуватися передусім серед еліт. За його оцінкою, невдоволення може бути пов'язане не з самою метою війни, а з її результатами та ціною. Тому найбільш ймовірним наслідком чат-бот називає боротьбу за ресурси та вплив, а не швидкий розворот.

Водночас DeepSeek допускає, що посилення економічного тиску та проблем із нафтопереробкою може відкрити вікно для зміни курсу протягом одного-двох років.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: заяви Собяніна та Зюганова ще не означають антивоєнного повороту Росії. Вони бачать у них передусім сигнали занепокоєння ціною війни та проблемами системи.

Відрізняються оцінки строків. ChatGPT говорить про можливе накопичення серйозніших сигналів уже протягом 6–12 місяців. DeepSeek закладає горизонт у один-два роки, а Gemini — кінець 2027-го або 2028 рік. Також боти по-різному описують можливий механізм змін: від поступового тиску на Кремль до боротьби еліт за ресурси та вплив.

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