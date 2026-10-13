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У Росії визнали, навіщо б'ють по енергетиці України: що втратить Кремль, якщо відмовиться від атак

Російський депутат та провоєнний коментатор фактично пояснили стратегічну цінність ударів по українській інфраструктурі

13 жовтня 2026, 08:33
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Кравцев Сергей

У Росії публічно пояснили, чому Кремль може бути не зацікавленим у повноцінному енергетичному перемир'ї з Україною. Заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов та російський провоєнний блогер висловилися за збереження тиску на українську інфраструктуру. На ці заяви привернули увагу аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У Росії визнали, навіщо б'ють по енергетиці України: що втратить Кремль, якщо відмовиться від атак

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

10 жовтня Журавльов заявив, що головною причиною світового дефіциту дизельного палива є війна на Близькому Сході, а не українські удари по російських нафтопереробних заводах. Він також привітав часткове пом'якшення американських санкцій щодо російського дизеля, назвавши спроби пов'язати паливну кризу з атаками України вигідними для Москви.

Ще відвертіші стратегічні мотиви російських ударів описав провоєнний блогер. За його твердженням, відмова від атак на українські електростанції позбавила б Росію одного з головних інструментів тиску, який вона отримала завдяки тривалій кампанії обстрілів.

Він також заявив, що удари по українських аеродромах та підприємствах нібито не дають такого ефекту, як атаки на енергетичні об'єкти.

Аналітики ISW розцінюють подібну риторику як свідчення того, наскільки важливу роль російське керівництво та прихильники війни відводять руйнуванню української енергетичної інфраструктури. За їхньою оцінкою, такі заяви показують, що у Москві не розглядають припинення ударів як безумовний крок до деескалації.

Ситуація особливо небезпечна напередодні зими, коли пошкодження електростанцій, теплової інфраструктури та інших об'єктів можуть суттєво ускладнити забезпечення українських міст енергією та опаленням.

При цьому публічні заяви депутата та блогера власними силами не є офіційним рішенням Кремля. Однак вони демонструють аргументацію прихильників продовження війни та допомагають зрозуміти, чому домовитися про взаємну відмову від атак може бути складно.

Головний висновок ISW полягає в тому, що Москва, судячи з подібної риторики, прагне зберегти можливість максимально тиснути на Україну, а не йти на поступки задля обмеженого перемир'я.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-12-2026/
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