У Росії настала справжня катастрофа: стало відомо, чому Путін впаде в істерику через удар по "Яндексу"

Українські сили завдали удару по великому дата-центру "Яндекса" у Сасовому Рязанської області РФ. Політичний експерт Олександр Бабак назвав цей об’єкт одним із ключових елементів цифрової інфраструктури Росії та наголосив на його значенні не лише для цивільних сервісів, а й для військових розробок.

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За його словами, російський "Яндекс" фактично перетворився на масштабний цифровий хаб, від якого залежить робота великої кількості державних, фінансових, транспортних та інших сервісів. Йдеться, зокрема, про хмарні потужності, картографічні дані, супутникові знімки та системи, які можуть використовуватися російськими силовими структурами.

"Це не просто сервери. Це серцевина російського штучного інтелекту, його розробок, у першу чергу військових", – зазначив Бабак.

Експерт наголошує, що удар по такому об’єкту може мати значно ширші наслідки, ніж звичайне пошкодження окремого підприємства. За його оцінкою, Росія значно більш залежна від великих централізованих дата-центрів, тоді як українська цифрова інфраструктура є більш розподіленою та частково спирається на закордонні хмарні ресурси.

"У Росії це дійсно катастрофа, бо дата-центри – це специфічне обладнання. Його швидко завезти та відновити складно, це буде дорого і довго", – заявив Бабак.

Паралельно було завдано удару по НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. За словами експерта, підприємство вже зазнавало атаки раніше, після чого його роботу вдалося відновити. Новий удар знову поставив під питання можливість стабільної роботи об’єкта.

Портал "Коментарі" вже писав, що можлива епідемічна загроза в Росії здатна мати наслідки не лише для системи охорони здоров’я, а й для військової сфери. Військовий експерт Роман Світан припустив, що ситуація навколо можливого спалаху чуми може бути як реальною проблемою, так і частиною масштабної інформаційно-психологічної операції.