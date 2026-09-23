У Росії чиновників почали готувати до мобілізації: Кремль прораховує новий сценарій війни

Російська влада почала готувати регіональних чиновників до можливих сценаріїв мобілізації. Про це йдеться у новому аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

В Удмуртській Республіці заплановано дводенну програму "Організація мобілізаційної підготовки в державних органах та органах місцевого самоврядування", в якій мають взяти участь 20 державних та муніципальних службовців.

За інформацією про програму, навчання триватиме до 5 грудня. Чиновників знайомитимуть із переходом російської економіки на військові умови, організацією мобілізаційного планування, військовим обліком громадян, які перебувають у резерві, захистом секретної інформації та контролем за підготовкою до мобілізаційних заходів.

Подібні заняття в Удмуртії проводились і раніше. Проте, за оцінкою ISW, їхнє проведення зараз набуває додаткового значення на тлі ознак можливого нового рішення Кремля щодо поповнення армії.

Інститут відзначає зростання російських втрат та зниження темпів набору добровольців за контрактом. За оцінкою ISW, ці чинники можуть створити для Володимира Путіна необхідність вдатися до тієї чи іншої форми мобілізації, щоб підтримувати нинішній темп наступальних операцій в Україні.

При цьому ISW наголошує: невідомо, чи Путін прийняв остаточне рішення про проведення мобілізації. Неясно також, який саме формат може бути обраний, якщо таке рішення все ж таки піде.

Окрему увагу інститут звертає на Удмуртію та інші регіони із великими етнічними меншинами. В останні роки Кремль активно використовував такі території для набору військовослужбовців за контрактом та іншими способами поповнення армії.

За оцінкою ISW, у разі нової мобілізації російська влада може продовжити робити ставку саме на подібні регіони, одночасно намагаючись знизити навантаження на більш забезпечені та політично значущі території, включаючи Москву та Ленінградську область.

Таким чином, підготовка чиновників сама по собі не свідчить про прийняте рішення про мобілізацію, але показує, що російська влада заздалегідь відпрацьовує адміністративні та економічні механізми на випадок її проведення.

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