У РФ уражені 3 важливі заводи: чому тепер ракетних ударів по Україні може стати менше

У ніч на 25 вересня українські сили завдали серії ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу та нафтової інфраструктури. У Генеральному штабі ЗСУ заявили про поразку трьох підприємств, пов'язаних із виробництвом компонентів для ракет.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Один із об'єктів – "НВП Завод Іскра" в Ульяновську. Підприємство входить до концерну ВКО "Алмаз-Антей" та працює у сфері російського військово-промислового комплексу. За даними Генштабу, завод виробляє напівпровідникові прилади та елементну базу для радіоелектронної апаратури, систем зв'язку, вимірювальної техніки та продукції спеціального призначення.

Ще два підприємства знаходяться у Тульській та Воронезькій областях. Йдеться про Єфремівський завод синтетичного каучуку та "Воронежсинтезкаучук". В українському Генштабі стверджують, що обидва підприємства задіяні у виробництві твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет комплексу Іскандер.

Водночас українські сили заявили про удари по російській нафтопереробній інфраструктурі. У Пермі було вражено НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", де після атаки зафіксували пожежу.

Ще один удар припав по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області. За даними Генштабу, на підприємстві також сталося спалах.

Новошахтинський завод має проектну потужність переробки близько 7,5 млн. тонн нафти на рік. Підприємство вважається одним із значних постачальників нафтопродуктів для півдня Росії, а українська сторона вказує на його значення для забезпечення російських військових потреб.

Таким чином, атаки цієї ночі торкнулися відразу кількох ланок російської військової економіки – від виробництва компонентів та матеріалів для ракет до нафтопереробки.

Російська влада на момент публікації не надала незалежної оцінки заявленого масштабу пошкоджень. Інформація про наслідки ударів на підприємствах продовжує уточнюватися.

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