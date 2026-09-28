У Раді різко розкритикували ситуацію в Києві: це потрібно змінити негайно

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Кречмаровская Наталия
Російські війська продовжують щоденний терор українців. Значно посилили обстріли столиці України. І хоча Київ та кияни намагаються жити повним життям попри агресію ворога, деякі рішення та дії виходять за межі. Так минулої неділі, 27 вересня, у столиці було декілька влучань та падіння уламків. І попри загрозу не переривали концерт, а в небі над локацією у той час збивали ворожий дрон.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Максим Бужанський прокоментував події неділі. Зазначив, що побачив відео наслідків удару по Столичному ринку, "жахливо, просто слів немає". Паралельно з цим читав новину про те, що десь у столиці йшов якийсь концерт, і прямо над ним збили дрон, зазначив політик.
Парламентар зауважив, а на концерти дозвіл не потрібний, і трапись що, навіть не знайдемо винних.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія намагатиметься зробити життя українців нестерпним — залишити без світла, тепла, води та зв’язку. Особливі “плани” росіян на Київ — у столиці ворожі дрони вже атакують дата-центри та склади у передмісті. За словами журналіста Дмитра Гордона, справжнє пекло з обстрілами почнеться у жовтні.