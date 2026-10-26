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Ракети “Фламінго” більше не планують виробляти. Однак у серпні 2026 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що “Фламінго” мають стати масовим озброєнням.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив: СЕО Firepoint Ірина Терех заявляла, що вони не планують більше виробляти крилаті ракети як “Фламінго”.
Парламентар запропонував варіанти:
1. Можливо, знайшли людей, які жодного дня не займались ракетобудуванням і створили ракетобудівну компанію.
2. Можливо, знайшли друзів, які в Офісі президента класно пролобіювали цю компанію і попали на плівки НАБУ.
3. Можливо, потім всі держзамовлення віддали б цій компанії. Ні КБ “Луч”, ні “Південмаш”, ні іншим заводам, які мають багаторічний успішний досвід.
4. Можливо, всі навколо б слухали, що насправді ракети цієї компанії — це політичний стейтмент.
Інформацію про те, що виробник ракет “Фламінго” створює дешевшу альтернативу Patriot народний депутат прокоментував:
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мирні переговори у тристоронньому форматі можуть відновитися у листопаді. В українському інформаційному полі тривають гострі дискусії щодо умов миру, червоних ліній і того, що можна розцінювати як капітуляцію.
Нардеп Гончаренко розповів, через яку фразу Зеленського припинилися мирні переговори декілька років тому.