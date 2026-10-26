У Раді поставили незручне запитання: куди поділися ракети, які Зеленський обіцяв зробити масовими

Ракети “Фламінго” більше не планують виробляти. Однак у серпні 2026 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що “Фламінго” мають стати масовим озброєнням.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив: СЕО Firepoint Ірина Терех заявляла, що вони не планують більше виробляти крилаті ракети як “Фламінго”.

“І загалом “Фламінго” – більше політичний стейтмент. Це не мої слова, це її. А давайте подумаємо. Чисто теоретично, от якби Росія робила операцію проти України, як саме вони б зробили?”, — зауважив політик.

Парламентар запропонував варіанти:

1. Можливо, знайшли людей, які жодного дня не займались ракетобудуванням і створили ракетобудівну компанію.

2. Можливо, знайшли друзів, які в Офісі президента класно пролобіювали цю компанію і попали на плівки НАБУ.

3. Можливо, потім всі держзамовлення віддали б цій компанії. Ні КБ “Луч”, ні “Південмаш”, ні іншим заводам, які мають багаторічний успішний досвід.

4. Можливо, всі навколо б слухали, що насправді ракети цієї компанії — це політичний стейтмент.

“А де реальні ракети — ну досі не дуже ясно. Думайте”, — зауважив політик.

Інформацію про те, що виробник ракет “Фламінго” створює дешевшу альтернативу Patriot народний депутат прокоментував:

“Це теж політичний стейтмент? Давайте вже відразу прояснимо і не будемо чекати рік”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мирні переговори у тристоронньому форматі можуть відновитися у листопаді. В українському інформаційному полі тривають гострі дискусії щодо умов миру, червоних ліній і того, що можна розцінювати як капітуляцію.

Нардеп Гончаренко розповів, через яку фразу Зеленського припинилися мирні переговори декілька років тому.