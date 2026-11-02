У Путіна зробили жорстку заяву про відновлення транзиту газу до ЄС через Україну: деталі шокують

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на цей момент відновлення постачання російського газу до Європи через українську газотранспортну систему є нереалістичним. Водночас він припустив, що в майбутньому обставини можуть змінитися. Про це представник Кремля сказав у коментарі російським пропагандистським медіа, відповідаючи на запитання щодо зацікавленості Москви у поновленні газового транзиту. За словами Пєскова, нинішня ситуація не дає підстав розраховувати на реалізацію такого сценарію.

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"Поки що навряд чи можна про це говорити. Власне, стан справ на місцях більш ніж красномовно свідчить про неможливість реалізації таких планів на цей момент", — заявив речник Кремля.

Він також пояснив, що подальша доля можливого транзиту залежатиме від позицій усіх учасників процесу. Зокрема, значення матимуть наміри покупців і продавців газу, а також технічні та інші можливості постачальників забезпечити його транспортування.

Таким чином, Пєсков не став повністю відкидати перспективу відновлення постачання російського газу через Україну в майбутньому, однак наголосив, що наразі передумов для цього немає.

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що Сполучені Штати виступають за якнайшвидше відновлення постачання російського природного газу до Європи через українську територію.

За інформацією видання, цю ініціативу обговорюють у межах переговорів щодо можливого енергетичного перемир’я напередодні зимового періоду.

Портал "Коментарі" вже писав, що політичний експерт Борислав Береза вважає, що готовність президента України Володимира Зеленського до прямої розмови з російським правителем Володимиром Путіним може створити для Києва додаткові дипломатичні ризики. На його думку, Москва здатна використати прагнення української сторони до переговорів у власних політичних інтересах.