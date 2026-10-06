У Путіна ще ніколи не було такого успіху у війні: експерт шокував фатальною помилкою Києва

Росія може розраховувати не стільки на швидку перемогу на полі бою, скільки на виснаження України та скорочення зовнішньої підтримки. Таку оцінку висловив колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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За його словами, Кремль може сподіватися на зміни політичної ситуації в європейських країнах, після яких підтримка України стане меншою. Саме тому, вважає Омелян, Москва не має стимулу погоджуватися на припинення війни на нинішньому етапі.

"Росія не планує жодних мирних вирішень цього конфлікту", — заявив він, наголосивши, що стратегічна мета Кремля полягає у знищенні незалежної України.

Омелян припустив, що Росія може використовувати переговорну риторику для отримання паузи, яка дозволила б їй накопичити ресурси й продовжити війну пізніше. Тому сам факт проведення переговорів, на його думку, ще не означає готовності Кремля до реального миру.

Водночас експерт вважає, що тиск на Росію можна посилити через її економічні проблеми. Особливо важливим, за його словами, може бути період перед зимою, коли вразливість російської економіки зростає.

Окрему увагу Омелян приділив фінансовій допомозі Україні. Він зазначив, що європейські партнери продовжують підтримувати Київ, але дедалі жорсткіше вимагають звітності та обґрунтування витрат.

За словами ексміністра, "часи Міндіча" у форматі безконтрольного фінансування минули. Партнери хочуть бачити, куди саме спрямовуються кошти та чому Україна потребує конкретних сум.

На цьому тлі Омелян попередив: якщо Київ не продемонструє ефективного використання допомоги та боротьби з корупцією, це може поступово послабити політичну підтримку України в Європі.

Портал "Коментарі" вже писав, що в Україні активізувалися заяви політиків про необхідність переговорів із Росією та пошуку компромісів. На думку політолога Валерія Клочка, синхронні заяви представників різних політичних таборів можуть мати насамперед внутрішньополітичне пояснення.