У Кремлі заявили, що не бачать Європейський Союз у ролі потенційного посередника в майбутніх переговорах щодо припинення війни в Україні. Таку позицію озвучив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи можливі дипломатичні формати врегулювання конфлікту.

За його словами, європейські держави нібито не можуть виконувати нейтральну посередницьку функцію, оскільки вже зайняли сторону України. Пєсков стверджує, що підтримка Києва з боку ЄС є настільки значною, що виключає можливість балансування між сторонами. Він також заявив, що європейське озброєння використовується у бойових діях проти російських сил, тому говорити про неупередженість, на його думку, неможливо.

Представник Кремля додав, що відмова європейських столиць від будь-якого діалогу з Москвою, як він це описує, стала "серйозною помилкою" та призвела до погіршення дипломатичних відносин і глухого кута у комунікації між сторонами.

Водночас у Європейському Союзі подібні звинувачення відкидають. Голова європейської дипломатії Кая Каллас наголошувала, що ЄС не розглядає себе як нейтрального арбітра у війні, оскільки відкрито підтримує Україну у захисті її суверенітету та безпеки. Вона також зазначала, що ідея призначення окремого представника для прямих переговорів із Росією не відповідає поточній позиції Союзу, оскільки Брюссель не вважає можливим однакове ставлення до обох сторін конфлікту.

