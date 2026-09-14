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У Путіна був інший план: у США відповіли, що відбувається на ключових ділянках фронту

ISW вважає, що російська армія не змогла реалізувати плани щодо оточення українського укріпленого поясу та продовжує платити високу ціну за мінімальні просування

14 вересня 2026, 07:57
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Кравцев Сергей

Українська армія зберігає здатність впливати на хід війни на стратегічному та оперативному рівнях, незважаючи на спроби Москви уявити російську перемогу як неминучу. Такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни.

У Путіна був інший план: у США відповіли, що відбувається на ключових ділянках фронту

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Однією із головних проблем для російської армії залишається український укріплений пояс у Донецькій області. За оцінкою ISW, російські війська неодноразово намагалися прорвати цей район ще з 2014 року, проте так і не спромоглися його захопити. З березня 2026 року просування Росії залишається вкрай обмеженим, а українським силам нещодавно вдалося ліквідувати російський виступ на північ від Лимана.

Це ускладнило плани російського командування щодо широкого охоплення укріпленого поясу з напрямків Лимана та Добропілля. При цьому російські війська продовжують відчувати серйозні проблеми на підходах до Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

Показовий і приклад Костянтинівки. Російські підрозділи змогли проникнути в місто ще восени 2025 року і досягти окремих тактичних успіхів, проте завершити його захоплення досі не змогли.

Водночас, Україна проводить власну кампанію далеких ударів по російській території. Під вогнем опиняються нафтопереробні підприємства, аеродроми, об'єкти військової інфраструктури та логістики. 9 вересня українські сили завдали одного з найдальших ударів за всю війну, вразивши газові об'єкти в Ямало-Ненецькому автономному окрузі майже за 3000 кілометрів від українського кордону.

ISW також зазначає зниження темпів російського просування на тлі серйозних втрат та проблем із комплектуванням армії. За оцінкою аналітиків, російські сили вимагають лише обмежених територіальних результатів, одночасно витрачаючи значні ресурси.

На цьому фоні Москва, за версією ISW, намагається домогтися від США тиску на Київ заради територіальних поступок. Для Кремля такий сценарій був би значно вигіднішим за продовження дорогого наступу.

Аналітики попереджають: передача Росії укріплених районів Донецької області може створити для Москви вигідніші позиції для наступу в майбутньому. При цьому стратегічні цілі Кремля, судячи із заяв російського керівництва, не обмежуються Донбасом.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-13-2026/
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