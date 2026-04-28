У окупантів більше немає де ховати Іскандери: розкрито вражаючі деталі втрат Путіна

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 28 квітня після серії ударів спалахнула пожежа на території військового об’єкта, де, за наявною інформацією, російські сили зберігали ракетні комплекси "Іскандер". Про інцидент повідомили моніторингові ресурси, зокрема Telegram-канал "Кримський вітер".

Фото: з відкритих джерел

Супутникові знімки підтвердили масштабне загоряння поблизу села Міжгір’я. Осередок пожежі знаходився на території колишньої ракетної частини, яку російські військові переобладнали під базу для оперативно-тактичних комплексів. Саме ці системи РФ активно застосовує для ракетних ударів по українських містах.

Зазначається, що цей об’єкт уже неодноразово потрапляв під атаки. Зокрема, 16 квітня безпілотники вражали військову інфраструктуру в районах Міжгір’я та Курортного, що свідчить про систематичний характер ударів по ключових позиціях окупаційних сил.

Окрім цього, повідомлялося про вибухи й на інших стратегічних локаціях на півострові. Жителі Криму чули гучні звуки в районах військових аеродромів "Саки" в Новофедорівці та "Кача", а також поблизу Феодосії. Ці об’єкти відіграють важливу роль у військовій логістиці та авіаційній діяльності російських сил у регіоні.

У Туапсе після атак зафіксували витік нафти в акваторії — за даними влади, утворилася значна пляма на поверхні води.

20 квітня Росспоживнагляд порадив мешканцям без крайньої потреби не залишати домівки. Нафтопродукти вивозять вантажівками, тоді як місцеві жителі скаржаться на погіршення екологічної ситуації та явище, яке вони називають "нафтовими дощами".

