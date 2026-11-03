У Німеччині відчайдушно розводять руками: озвучено тривожну заяву про масовані удари РФ

Україна стикається з нестачею ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot. Причиною є обмежені обсяги постачань зі Сполучених Штатів, тоді як європейське виробництво боєприпасів поки не може швидко компенсувати дефіцит. Про складну ситуацію заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з британським колегою.

Фото: з відкритих джерел

За словами очільника німецького оборонного відомства, американські постачання ракет для Patriot залишаються недостатніми. Водночас виробництво боєприпасів у Німеччині лише починає розгортатися.

"Ситуація, як ви бачите, складна. Зі США надходить мало поповнень щодо систем Patriot і відповідних керованих ракет. Наше виробництво PAC-2 GEM-T у Німеччині лише розпочинається", – наголосив Пісторіус.

Він також запевнив, що Берлін і Лондон не чекають пасивно на покращення ситуації, а шукають можливості передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі. За словами міністра, обидві країни докладають зусиль, щоб посилити українську протиповітряну оборону.

Крім того, Німеччина та Велика Британія готують план додаткової військової підтримки України. Його мають представити під час наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", запланованого на 17 листопада у Брюсселі.

Документ має визначити, які можливості інші партнери можуть використати для оперативного посилення української ППО. Таким чином, питання забезпечення України ракетами для Patriot залишається одним із важливих напрямів переговорів із союзниками.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час саміту G20 в Атланті висловив невдоволення діями адміністрації президента США Дональда Трампа.