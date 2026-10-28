У Москві знову заговорили про ескалацію: що Кремль приховує за погрозами

Заява глави МЗС Росії Сергія Лаврова про ескалацію війни викликає запитання щодо справжніх намірів Кремля. Чи йдеться про підготовку до нового загострення, чи Москва намагається посилити тиск на Україну та Захід перед переговорами? Три моделі штучного інтелекту надали свої пояснення.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає, що заяви Лаврова можуть бути спробою перекласти відповідальність за загострення на Україну та Захід, а також виправдати подальші військові дії Росії. Така риторика може стати інструментом тиску напередодні дипломатичних контактів: Кремль демонструє жорсткість і намагається змусити партнерів України рахуватися зі своїми вимогами.

Попри відновлення переговорів, Росія може не відмовлятися від своїх цілей і паралельно посилювати військовий тиск, щоб отримати вигідніші умови. Водночас сама заява Лаврова не доводить, що Москва готує конкретну нову операцію. Розраховувати, що переговори автоматично зупинять бойові дії, не варто.

На думку Grok, за заявою Лаврова стоїть демонстрація сили на тлі розмов про переговори з Дональдом Трампом. Кремль хоче показати, що не вважає себе слабким і не поспішає поступатися. Така риторика має створювати враження, що без поступок України та Заходу ситуація може погіршитися.

Чат-бот припускає, що Росія може готувати не масштабний наступ, а посилення ударів по енергетиці та логістиці, щоб домогтися вигідніших умов за столом переговорів. Модель ШІ також зазначає, що Москва публічно не визнає труднощів, пов’язаних із втратами та економічними наслідками санкцій.

DeepSeek трактує заяву Лаврова як дипломатичний маневр, покликаний не допустити враження, що Росія стала поступливішою на тлі розмов про переговори. На думку чат-бота, Кремль прагне зберегти жорсткий образ і водночас тиснути на Європу та США.

Модель ШІ також висуває припущення, що російські погрози можуть компенсувати проблеми оборонного виробництва та брак реальних ресурсів. Серед можливих цілей заяви чат-бот називає спроби вплинути на участь Європи в переговорах і стримати передачу Україні далекобійної зброї, зокрема ракет Tomahawk. На його думку, Лавров не анонсує новий наступ, а намагається посилити позиції Москви перед дипломатичними контактами.

Усі три чат-боти розглядають заяву Лаврова як можливий інструмент тиску та спробу Росії зберегти жорстку позицію на тлі переговорів. Відмінності — в акцентах: ChatGPT наголошує на виправданні продовження війни, Grok припускає посилення ударів по енергетиці й логістиці, а DeepSeek — тиск на Європу та США й можливі проблеми з ресурсами.

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