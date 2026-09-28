У Кремля зявиться несподіваний ворог у війні в Україні: озвучено гучний прогноз змін терору Путіна

Інтенсивність російських атак по Україні із застосуванням ударних безпілотників найближчим часом може змінитися. На це звернули увагу фахівці моніторингового каналу "єРадар". На їхню думку, одним із факторів, який може вплинути на характер застосування дронів, стануть погодні умови.

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Зокрема, йдеться про збільшення хмарності, зниження нижньої межі хмар і посилення опадів. За таких умов російським військовим, імовірно, доведеться переглянути інтенсивність використання реактивних безпілотників під час ударів по Україні.

Водночас монітори наголошують, що це лише прогноз, а не гарантований сценарій розвитку подій. Остаточне рішення щодо того, які саме типи дронів застосовувати та в якій кількості, залишається за російським командуванням.

"Йдеться саме про прогноз: погода є одним із чинників, а остаточне рішення про застосування того чи іншого типу дронів ухвалює противник", — зазначили у "єРадарі".

При цьому зменшення кількості реактивних БпЛА не означатиме автоматичного послаблення загрози для України. Росія може компенсувати скорочення таких запусків активнішим використанням інших ударних безпілотників, зокрема "Гераней-2".

За оцінкою моніторів, у російських запасах може перебувати понад 13 тисяч таких апаратів. Це означає, що навіть у разі певного зниження активності реактивних дронів противник потенційно здатен зберегти високі темпи повітряних атак за рахунок масованого застосування інших типів БпЛА.

"За загальною оцінкою, у запасі може бути понад 13 000 таких БпЛА. Отже, навіть якщо реактивних дронів стане менше, робити висновок про послаблення атак зарано", — наголосили монітори.

Портал "Коментарі" вже писав, що дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що останні дипломатичні ініціативи Дональда Трампа щодо Росії можуть створювати політичні переваги для Кремля.