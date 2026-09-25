У Кремля не буде іншого вибору, ніж піти на перемир'я з Україною: дипломат здивував причиною



















Питання можливого припинення Україною ударів по російській інфраструктурі залишається одним із ключових у дискусії про потенційне енергетичне перемир’я. Дипломат Роман Безсмертний вважає, що Київ не готовий погоджуватися на односторонні обмеження, якщо Росія продовжує завдавати ударів по Україні. За його словами, саме питання взаємності може стати одним із головних під час подальших переговорів.

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"Позиція української сторони стоїть на засадах: ми не будемо мовчати, коли по нас б’ють. Ми будемо відповідати, відповідати кожного разу сильніше і сильніше. Там, де били і будуть бити, Україна буде відповідати", — наголосив експерт.

За словами Безсмертного, потенційне енергетичне перемир’я залежатиме не лише від позиції Києва чи Вашингтона, а передусім від того, чи буде готова Москва змінити власний підхід. Дипломат припускає, що Росія може погодитися на певний формат домовленостей тоді, коли побачить у ньому можливість представити рішення як власне досягнення.

"Я тут можу, випередивши, скажімо, офіційних чинників, сказати: шанс на те, що Путіна загонять у ситуацію, що він буде ініціювати, є. І тут, зрозуміло, могла б бути невелика допомога Вашингтона. Але дуже чітко треба розуміти: якщо американці покажуть Москві, що це буде виглядати як певний крок вперед Москви, тоді шанс на енергетичне перемир’я є", — каже дипломат.

Окремо він звернув увагу на можливу роль Китаю. На його думку, залучення Пекіна до переговорного процесу може створити додатковий дипломатичний канал впливу на Москву. Водночас Безсмертний наголошує, що українська сторона розглядає війну значно ширше, ніж лише протистояння на фронті.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські терористичні війська вранці 25 вересня здійснили чергову атаку на Київ. Один із ударних безпілотників влучив у багатоповерховий будинок у Печерському районі столиці. Внаслідок удару є загиблий та постраждалі.