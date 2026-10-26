У Кремлі вже не можуть приховати очевидного: до чого готують Москву

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Кречмаровская Наталия
Війна, яку Росія розв’язала проти України, повертається на території агресора. Відчувають війну і в Москві — максимально захищеному місті. Там виникають проблеми з авіасполученням.
Москва. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Олег Жданов розповів, до чого насправді готуються у Москві.
За його словами, аеропорти закривають на 3-4 доби, сотні рейсів скасовують, сотні — затримуються. Експерт зазначив, що з одного боку у РФ говорять, що гарантують перехват усіх цілей та захист. Однак, уточнив, з іншого боку з’ясовується, що Мінтранс РФ вимагає, щоб всі аеропорти уклали договори з підрядниками, які здатні відновлювати аеродромні елементи аеродрому в найкоротші терміни. Йдеться про ремонт злітно-посадкового покриття, освітлення, водовідведення, причому, зауважив експерт, вночі між рейсами та в режимі надзвичайної ситуації.
Тож, пояснив Жданов, в уряді РФ побоюються не лише руйнації смуг, а й одночасного закриття кількох аеропортів. А навіть обмежені пошкодження можуть зупиняти пасажирські та вантажні перевезення, зазначив він.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові ЗСУ знайшли вразливість московської ППО.