У Кремлі вже не можуть приховати очевидного: до чого готують Москву

Війна, яку Росія розв’язала проти України, повертається на території агресора. Відчувають війну і в Москві — максимально захищеному місті. Там виникають проблеми з авіасполученням.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, до чого насправді готуються у Москві.

"Пам'ятайте, наш президент сказав, що ми закриємо небо Російської Федерації. Ми його фактично закрили. Влада РФ визнала, що московські аеропорти повністю не безпечні при ракетних та дронових атаках, які ми проводимо на Москву та Московську область", — зауважив експерт.

За його словами, аеропорти закривають на 3-4 доби, сотні рейсів скасовують, сотні — затримуються. Експерт зазначив, що з одного боку у РФ говорять, що гарантують перехват усіх цілей та захист. Однак, уточнив, з іншого боку з’ясовується, що Мінтранс РФ вимагає, щоб всі аеропорти уклали договори з підрядниками, які здатні відновлювати аеродромні елементи аеродрому в найкоротші терміни. Йдеться про ремонт злітно-посадкового покриття, освітлення, водовідведення, причому, зауважив експерт, вночі між рейсами та в режимі надзвичайної ситуації.

Тож, пояснив Жданов, в уряді РФ побоюються не лише руйнації смуг, а й одночасного закриття кількох аеропортів. А навіть обмежені пошкодження можуть зупиняти пасажирські та вантажні перевезення, зазначив він.

"Отже, як би не хвалилися в Кремлі, але внутрішні документи виходять зі сценарію, як вважають у Мінтрансі РФ, що потрапляння в елементи аеропорту цілком можливі. І система готується максимально швидко приховати наслідки та повернути аеропорти до роботи", — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові ЗСУ знайшли вразливість московської ППО.



