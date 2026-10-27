У Кремлі приголомшили несподіваною заявою про мирні переговори в Абу-Дабі: що відомо

У Росії зробили нову заяву щодо можливих тристоронніх переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі. У Міністерстві закордонних справ країни-агресора вважають, що говорити про проведення такої зустрічі поки зарано. Про це заявив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков.

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За його словами, Москва не підтверджує, що переговори щодо завершення війни в Україні відбудуться саме в Абу-Дабі. Водночас раніше це місто розглядалося як один із можливих майданчиків для зустрічі представників трьох країн.

"Щодо переговорів в Абу-Дабі поки говорити передчасно. Звісно, попереднє розуміння, що найближчим часом відбудеться такий контакт, і Абу-Дабі як місце його проведення також згадувалося, — усе це так. Але загалом ми поки перебуваємо на етапі підготовки", — заявив Рябков.

Таким чином, у Кремлі не оголосили про скасування переговорів, однак дали зрозуміти, що остаточних домовленостей щодо їх проведення поки немає. Підготовчий процес триває, а конкретні терміни та формат можливих контактів залишаються невизначеними.

Окремо представник російського зовнішньополітичного відомства повідомив про інтенсивний діалог Москви з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Росія розраховує на участь Вашингтону в пошуку так званого сталого врегулювання війни проти України з урахуванням причин конфлікту, на які посилається російська сторона.

Портал "Коментарі" вже писав, що політичний оглядач Віталій Портников вважає, що навіть перемога демократів не означатиме автоматичного усунення Трампа від влади. Вирішальним чинником стане позиція республіканців, які мають зберегти або втратити довіру до власного президента.