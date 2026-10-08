У Кремлі назвали нові умови для закінчення війни: відповіли на мирний план Індії

У Кремлі заявили, що врегулювання війни проти України має бути комплексним і розрахованим на тривалий період. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков також визнав, що наразі ознак остаточного мирного врегулювання немає.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Москва не вважає достатніми окремі домовленості щодо припинення бойових дій. За його словами, Кремль очікує комплексного рішення для закінчення війни РФ проти України.

"Український конфлікт вимагає комплексного вирішення, фрагментарні домовленості не дозволять прийти до миру. Виходу на мирне врегулювання в Україні поки що не простежується ", — заявив Пєсков.

Представник Кремля також наголосив, що майбутні домовленості, на думку російської сторони, мають бути гарантованими та діяти "на покоління".

Окремо Пєсков заявив, що Росія вдячна Індії за інтерес до пошуку шляхів завершення війни. Запропонований Нью-Делі формат передбачає поетапне зниження рівня бойових дій. Першим кроком має стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Другий передбачає безперешкодне транспортування зерна та енергоносіїв через чорноморські порти. Третій — припинення атак на комерційне судноплавство в Чорному морі. Однак заява Пєскова вказує, що у Кремлі відмовилися від цього мирного плану.

Нагадаємо, що серед ультимативних вимог, які раніше висувала РФ до України були територіальні та військово-політичні поступки, зокрема вимогу щодо відмови України від вступу до НАТО та її нейтрального статусу. Російська сторона також наполягає на питаннях, пов’язаних із мовною та внутрішньою політикою України, а також закликає до скасування західних санкцій проти РФ.

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