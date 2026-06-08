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У Кремлі нахабно висловилися про мирні ініціативи ЄС: озвучено цинічне звинувачення

У Кремлі заявляють, що європейські політики демонструють непослідовну позицію

8 червня 2026, 16:10
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Клименко Елена

Речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував підхід європейських лідерів до формування умов потенційного мирного врегулювання в Україні. Він заявив, що пропозиції, озвучені представниками Великої Британії, Франції та Німеччини, нібито містять внутрішні суперечності та не узгоджуються між собою.

У Кремлі нахабно висловилися про мирні ініціативи ЄС: озвучено цинічне звинувачення

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Європа декларує прагнення до миру, однак паралельно підтримує посилення військової допомоги Україні, зокрема розвиток оборонних спроможностей та постачання озброєнь. У Кремлі трактують це як непослідовну позицію, яка, на думку Пєскова, ускладнює можливість досягнення домовленостей. 

Його заява пролунала 8 червня і була поширена низкою російських медіа. Водночас вона стала реакцією на підсумки зустрічі у Лондоні, де президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у форматі "Україна — E3". 

За результатами цієї зустрічі сторони узгодили спільну позицію щодо майбутнього мирного процесу. У документі наголошується, що Європа має залишатися ключовим партнером України у будь-яких переговорах про завершення війни, а також відігравати активну роль у формуванні безпекових рішень. 

Серед основних положень, які підтримали лідери, — необхідність негайного припинення вогню та фіксація поточної лінії зіткнення як бази для подальших переговорів. Окремо підкреслюється важливість надання Україні довгострокових і юридично закріплених гарантій безпеки після встановлення перемир’я. Йдеться також про можливе розгортання багатонаціональних військових контингентів.

Портал "Коментарі" вже писав, що більшість громадян України можуть погодитися на припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, якщо країна отримає надійні механізми захисту від можливої нової агресії. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).



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