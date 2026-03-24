youtube telegram
У Держдепі США знайшли несподіваних винних у війні Путіна в Україні: вражаюча заява

Заступник держсекретаря США різко розкритикував Організацію Об’єднаних Націй та Раду Безпеки ООН через їхню неспроможність зупинити війну

24 березня 2026, 08:45
Клименко Елена

Під час засідання Ради Безпеки ООН заступник держсекретаря США Крістофер Ландау різко висловився щодо бездіяльності Організації Об’єднаних Націй у контексті російської агресії проти України. Він заявив, що міжнародна структура фактично не впоралася зі своєю ключовою функцією — гарантуванням миру та стабільності у світі, і наголосив на необхідності глибокого реформування глобальної системи безпеки.

Американський дипломат підкреслив, що війна, розв’язана Росією, має значно ширші наслідки, ніж лише руйнування українських міст і інфраструктури. За його словами, конфлікт підриває усталений міжнародний порядок, створюючи нові виклики для безпеки різних регіонів. Водночас він зауважив, що ООН у цій ситуації виглядає паралізованою та не здатною ефективно реагувати на загрози.

"Нездатність ООН зупинити війну в Україні є прикладом цієї невдачі", – наголосив Ландау, акцентуючи увагу на системних проблемах організації. 

Окрім критики, представник США закликав членів Ради Безпеки перейти від декларацій до реальних дій. Він підкреслив важливість активізації дипломатичних зусиль і запуску результативних переговорних процесів, які могли б наблизити завершення війни. Ландау також висловив сподівання, що головування США у Раді Безпеки сприятиме практичним рішенням і дозволить зробити конкретні кроки на шляху до миру.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп раніше ініціював переговори з Іраном під впливом союзників, які застерігали від подальшої ескалації. Партнери Вашингтона наголошували, що тривалий конфлікт може мати катастрофічні наслідки, зокрема спричинити руйнування інфраструктури та дестабілізацію держави після завершення протистояння.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що із настанням потепління  російська армія активізувала бойові дії на фронті, однак попри інтенсивні спроби їй не вдалося прорвати українську оборону на жодному з напрямків. Водночас чітких термінів початку так званого весняного наступу не існує, адже раніше противник уже неодноразово заявляв про осінні та зимові кампанії, які зрештою не були реалізовані, зазначив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

 

 



