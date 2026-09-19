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Туск заговорив про шалені втрати ЗСУ: які три запитання виникають до Зеленського

Українська влада озвучує втрати полякам, але мовчить про це в Україні

19 вересня 2026, 16:48
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Кравцев Сергей

Дивно читати в українських ЗМІ новину на основі заяви прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що втрати України останнім часом становлять близько 27 тисяч загиблих і поранених щомісяця. Про це розповів екс-нардеп, політичний аналітик Борислав Береза.

Туск заговорив про шалені втрати ЗСУ: які три запитання виникають до Зеленського

Втрати ЗСУ у війні. Фото: з відкритих джерел

"По-перше, дивно, чути цю страшну інформацію від поляків, а не від наших офіційних осіб. І дивно, що їм повідомляють першим. По-друге, не чути зовсім ніякої реакції на ці слова нашого потужного Верховного Головнокомандувача. Чи він вважає це дрібницею?", – задається питанням політик.

Борислав Береза зазначає, є ще й третій не менше цікавий момент – Володимир Зеленський нещодавно заявив, що загальна кількість загиблих становить 50 000 українських військових. Хоча до того, у лютому, казав, що 55 000. 

"Тож питання, що з цього правда, а що з цього брехня? І чому українська влада озвучує ці втрати полякам, але мовчить про це в Україні? Відповідь на ці питання більш важлива, ніж, навіть, відповідь на запитання, хто такий Вова для якого будують дім в Династії поряд з будинками Єрмака, Міндіча і Чернишова", – зазначив Береза.

Також "Коментарі" писали – прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна останнім часом щомісяця втрачає близько 27 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими. За словами польського прем'єра, це найвищий показник під час повномасштабної війни. При цьому Туск посилався на інформацію, одержану від української сторони.

Головною причиною зміни ситуації Туск назвав нову тактику російських атак. За його словами, РФ масово застосовує реактивні безпілотники, які значно швидше за традиційні дрони і здатні працювати на більшій висоті. Польський прем'єр попередив, що при збереженні такої інтенсивності ударів зима може стати для України особливо складною. Він також визнав, що навіть Польща поки що не має достатніх можливостей, щоб ефективно протистояти всім новим типам загроз.




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