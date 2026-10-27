Туск назвав дату мирних переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі

Мирні переговори між Україною, США та Росією щодо припинення вогню попередньо заплановані на 4 листопада в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Дональд Туск заявив, що європейським політикам варто налагоджувати робочі контакти напередодні запланованих переговорів. Польський прем’єр також підтвердив, що був заздалегідь поінформований про телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з російським диктатором Володимиром Путіним.

Туск зазначив, що ця розмова відбулася після консультацій із ним, президентом України Володимиром Зеленським та американською стороною.

"Європейським політикам було б корисно налагодити робочі контакти у зв’язку із запланованими переговорами про припинення вогню, які можуть відбутися в Абу-Дабі", — заявив глава польського уряду.

Туск повідомив, що Йонас Гар Стьоре запевнив його: разом з Александром Стуббом вони готові взяти на себе політичну відповідальність за розмову з Путіним і дотримуватимуться узгодженої позиції коаліції охочих. Після завершення контакту Стубб поінформував польського прем’єра, що "обидві сторони зберегли свої позиції". Президент Фінляндії заявив, що в європейської сторони склалося враження "досить стриманого оптимізму" щодо можливості досягти прогресу під час мирних переговорів в Абу-Дабі, які заплановані на 4 листопада.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що прем’єрка Данії ультимативно висловилася про переговори з Путіним . Метте Фредеріксен підкреслила, що європейські країни мають зберігати єдність і узгоджено формувати спільну позицію у відносинах із Росією.