Служба безпеки України оприлюднила результати масштабної 40-денної кампанії, метою якої було послаблення військового та економічного потенціалу Росії. За інформацією відомства, за цей період українські сили успішно уразили понад 100 стратегічно важливих об'єктів на території країни-агресора.

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У СБУ повідомили, що головними цілями стали підприємства російського військово-промислового комплексу, командні пункти, авіабази, системи протиповітряної оборони, об'єкти транспортної логістики, нафтопереробна інфраструктура, а також кораблі й танкери так званого "тіньового флоту".

Одним із ключових напрямків операції були удари по військовій авіації РФ. За даними спецслужби, атак зазнали аеродроми "Саки", "Гвардійське", "Бельбек", "Багерове", "Енгельс", "Ханська", а також Євпаторійський авіаційний завод. Унаслідок цих ударів, як стверджує СБУ, було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, уражено два винищувачі Су-35, два навчально-бойові літаки Л-39, а також ангари з літаками Су-24, Су-30, Су-30СМ, безпілотниками Shahed і запасами авіаційного пального.

Окрему увагу під час кампанії приділили російській протиповітряній обороні. За інформацією СБУ, під ударами опинилися радіолокаційні станції "Небо-У", "Подльот-К1", "Каста-2Е2", багатофункціональна РЛС комплексу С-400, а також зенітні комплекси "Тор-М2", "Панцир-С2" і комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Не менш важливим напрямком стали удари по паливно-енергетичній інфраструктурі Росії. За даними спецслужби, протягом операції атаковано 14 нафтопереробних заводів, десятки нафтобаз, резервуарних парків, насосних станцій, терміналів та платформ із видобутку нафти. Серед ключових цілей названо підприємства у Санкт-Петербурзі, Ярославлі, Нижньому Новгороді, Пермі, Волгограді та Уфі.

Також українські спецслужби завдавали ударів по суднах, які використовувалися Росією для обходу міжнародних санкцій. За інформацією СБУ, атак зазнали танкери Blue, Louise 1, Banda, Avero, а також два вантажні судна, що перебували під санкціями.

У Службі безпеки наголосили, що кампанія була спрямована на одночасне послаблення військових, логістичних та економічних можливостей Росії. У відомстві заявили, що робота зі зниження воєнного потенціалу країни-агресора триватиме й надалі.

Портал "Коментарі" вже писав, що резонансна заява посла України у Великій Британії Валерія Залужного про малоймовірність вступу України до НАТО викликала активне обговорення серед експертів. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан вважає, що колишній головнокомандувач справедливо звернув увагу на проблеми Альянсу, однак це не означає, що Києву слід відмовлятися від співпраці із західними партнерами.