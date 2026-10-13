Тривога після ракетного удару: у Повітряних силах пояснили, чому попередження може запізнюватися

В Україні повітряна тривога іноді оголошується вже після того, як російська ракета чи інший повітряний засіб досягає мети. Такі випадки не обов'язково свідчать про припинення передачі розвідувальних даних із боку США: причини затримок можуть бути пов'язані з технічними особливостями обміну інформацією. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Юрій Ігнат. Фото: із відкритих джерел

За його словами, подібні ситуації відбуваються не лише у прифронтових регіонах, а й у Київській області. Гнат підкреслив, що російські війська намагаються завдати Україні максимальної шкоди, а окремі епізоди вимагають додаткового вивчення.

Представник Повітряних сил повідомив, що під час одного з недавніх ударів п'ять ракет рухалися балістичною траєкторією. Наразі фахівці з'ясовують, чи це були ракети "Іскандер-М", чи зенітні керовані ракети, які Росія використовує для поразки наземних цілей.

Гнат нагадав, що російська армія раніше активно застосовувала комплекси С-300 для атак Харківської області. Системи С-400, які мають більшу дальність, також можуть використовуватися в комбінованих ударах по українських містах, включаючи Київ.

Окремо Гнат прокоментував питання про розвідувальну підтримку України. З його слів, Сили оборони продовжують отримувати важливу інформацію від міжнародних партнерів. Йдеться, зокрема, про спостереження за активністю російської стратегічної авіації на аеродромах, кораблів у Чорному та Каспійському морях, а також про підготовку запусків балістичних ракет та застосування комплексів С-400.

Такі відомості дозволяють оцінювати загрози та своєчасно попереджати населення про можливі атаки ракетами та безпілотниками. При цьому розвідувальні дані надходять не лише зі США: в обміні інформацією беруть участь і інші країни НАТО, зазначив Ігнат.

Він визнав, що іноді відомості можуть не надходити вчасно. За його словами, подібні випадки траплялися і раніше, тому робити висновок про повне припинення підтримки передчасно.

Українські фахівці мають намір спільно з партнерами розібратися в причинах недавнього збою та усунути можливі технічні проблеми. Поки що офіційних підтверджень того, що затримка тривоги пов'язана з припиненням американської розвідувальної допомоги, не представлено.

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