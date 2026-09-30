Треба саджати винних, а не звинувачувати Путіна: владу рознесли за сприяння страшній катастрофі



















Проблеми з підготовкою України до опалювального сезону не стали несподіванкою, оскільки про них говорили ще навесні. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, звернувши увагу на відповідальність українських посадовців.

Фото: портал "Коментарі"

За словами експерта, ще в березні-квітні під час професійних дискусій обговорювалися ризики для енергетики та окремо проблеми Києва. Однак, як стверджує Андрющенко, за кілька місяців ситуація суттєво не змінилася.

Особливе занепокоєння у нього викликає столиця, де енергетична інфраструктура має складну систему управління та перебуває у сфері відповідальності різних структур.

"Тоді було сказано, що ми не готуємось, що ми добросовісно… Це був десь приблизно березень, початок квітня. І з того нічого не змінилось. Ми дійсно не підготувались", — заявив Андрющенко.

Водночас експерт вважає, що відповідальність за можливі проблеми під час зими має стосуватися не лише зовнішнього ворога. На його думку, російські атаки є очевидною причиною руйнувань, але українські посадовці також повинні відповідати за рішення або бездіяльність у межах своїх повноважень.

Андрющенко також виступив за більш чесну комунікацію влади із суспільством. Він вважає, що людям необхідно пояснювати реальний стан справ, а не перекладати відповідальність виключно на обставини війни.

"Нам треба саджати того, хто в цьому винен, і перекладати війну не тільки на Путіна. Ми постійно натикаємось на бездіяльність наших людей", — сказав керівник Центру вивчення окупації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що операція "Вівальді" на півночі Донеччини має значення не лише на локальному рівні, а й уже впливає на ситуацію на ширшій ділянці фронту.