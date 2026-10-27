Трампа може зацікавити ця пропозиція: як Україні отримати зброю США

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Кречмаровская Наталия
Перемога демократів у Конгресі США сама по собі не гарантує відновлення повноцінної військової допомоги Україні. Вирішальним буде те, які політичні сили просуватимуть підтримку Києва та чи не супроводжуватиметься вона обмеженнями на удари по російському тилу.
Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"
Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан. Він скептично оцінив перспективи повернення до підходу, який застосовувала адміністрація Джо Байдена. За словами Світана, тодішня підтримка супроводжувалася обмеженнями, що зменшували її практичну користь для України.
На його думку, важливо, хто саме прийде з пропозиціями допомоги та які умови висуватиме. Експерт вважає, що підтримка не повинна обмежувати можливості України самостійно ухвалювати військові рішення.
Як альтернативу Світан назвав ленд-ліз — механізм, який дозволив би Україні використовувати американські військові резерви з відстрочкою платежів. При цьому, на його переконання, розрахуватися можна було б коштом репарацій, які має сплатити Росія.
Світан вважає, що такий формат міг би зменшити негативне ставлення частини американського суспільства до допомоги Україні, адже передбачав би оплату використаного озброєння. Водночас він наголосив: ленд-ліз варто обговорювати не лише з демократами, а й безпосередньо з Дональдом Трампом.
За словами експерта, частина республіканців, які підтримують Україну, могла б разом із демократами сформувати сильнішу коаліцію на користь допомоги Києву. Однак він закликав не робити передчасних висновків щодо перспектив такої співпраці.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як змінилась риторика щодо України у команді Трампа.