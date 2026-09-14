Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися не атакувати енергетичні об’єкти одна одної. Портал “Коментарі” запитав штучного інтелекту — чи може енергетичне перемир’я стати початком завершення війни в Україні.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT оцінює енергетичне перемир’я як важливий, але дуже хиткий крок. На його думку, поки що публічні заяви не виглядають як повноцінна й детально оформлена угода. Водночас така домовленість може мати практичне значення. Енергетика особливо важлива напередодні зими: припинення ударів дозволило б Україні краще підготуватися до опалювального сезону, а Росії — зменшити проблеми з паливом. Для Трампа це також можливість показати результат власної дипломатії.

Однак головні суперечки нікуди не зникають. Йдеться насамперед про території, гарантії безпеки та майбутнє окупованих земель.

Чат-бот зазначає, що не називав би це початком кінця війни. На його думку, це радше тест на готовність Києва і Москви домовлятися хоча б про окремі правила війни. Якщо домовленість витримає перші провокації та кілька тижнів, вона може стати основою для ширшого перемир’я.

Чат-бот Gemini також не радить сприймати енергетичне перемир’я як прямий шлях до завершення війни. Називає його своєрідним тестовим майданчиком, на якому сторони можуть перевірити здатність виконувати локальні домовленості. Якщо пауза справді триматиметься, вона потенційно може відкрити шлях до наступних кроків — зокрема ширшого припинення вогню або нових домовленостей.

Для України перевага очевидна: менший ризик ударів по енергетиці напередодні зими. Для Росії домовленість також може бути вигідною, оскільки її нафтопереробна галузь зазнає ударів.

Проте Gemini наголошує: це не означає зміни стратегічних цілей Кремля. Енергетична пауза не припиняє бойових дій на фронті й не вирішує суперечок щодо територій та гарантій безпеки.

Чат-бот Grok звертає увагу на головну проблему — поки що сторони мають продемонструвати, що слова справді будуть підкріплені діями. Попередні домовленості про обмежені паузи вже могли швидко руйнуватися.

На думку чат-бота, якщо Україна та Росія реально припинять удари по енергетичних об’єктах, це дасть людям можливість спокійніше пережити зиму, а перемовникам — додатковий простір для роботи.

Втім, війна значно ширша за удари по електростанціях та нафтопереробних підприємствах. Ключовими залишаються території, гарантії безпеки та ситуація безпосередньо на фронті.

Grok вважає, що справжній кінець війни почнеться лише тоді, коли сторони дійдуть висновку: продовжувати бойові дії для них дорожче, ніж домовлятися.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: енергетичне перемир’я може бути корисним і навіть стати першим кроком до ширших переговорів, але називати його початком завершення війни поки зарано. Різниця лише в акцентах: ChatGPT бачить у ньому тест на готовність домовлятися, Gemini — майданчик для поступових компромісів, а Grok найбільше наголошує на ризику зриву домовленості.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому зі сторін, за оцінкою ШІ, більше потрібне енергетичне перемир’я.



