Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні після розмови з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України може виявитися ближчим, ніж будь-коли раніше. За його словами, він обговорював це питання з російським лідером Володимиром Путіним, проте подробиць можливих домовленостей американський президент не навів.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

"Днями я розмовляв із Володимиром Путіним – я вже згадував про це раніше – про завершення його війни з Україною; гадаю, ми наближаємося до цього. До речі, можливо, зараз ми ближче до цього, ніж будь-коли раніше", — заявив Трамп.

Американський лідер не уточнив, які саме зміни у переговорному процесі дозволяють йому говорити про наближення закінчення війни. У його заяві також не прозвучали конкретні терміни можливого припинення бойових дій або деталі умов, які могли б стати основою угоди між Москвою та Києвом.

Крім перспектив врегулювання, Трамп прокоментував визволення американця Стівена Габбарда, про яке стало відомо 21 жовтня.

За словами президента США, він особисто попросив Путіна сприяти звільненню громадянина Сполучених Штатів, який перебував у російській в'язниці, і російський лідер погодився виконати це прохання.

Трамп представив цей епізод як результат свого спілкування із главою Кремля. При цьому з його заяви не випливає, що звільнення Габбарда пов'язане з будь-якими домовленостями щодо припинення війни.

Заява президента США прозвучала на тлі конфлікту, що триває, який залишається одним з головних питань міжнародної політики. Однак саме собою твердження про наближення світу не означає, що сторони досягли згоди щодо ключових умов врегулювання.

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