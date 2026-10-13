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Трамп знайшов найбільш цинічний спосіб познущатися з Укарїни: розкрито фатальну пастку плану США

Олег Саакян пояснив, чому енергетичне перемир’я за ініціативи Дональда Трампа може бути невигідним для України, та попередив про ризик односторонніх обмежень, якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику

13 жовтня 2026, 10:50
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Клименко Елена








Запропоноване за участю президента США Дональда Трампа енергетичне перемир'я може виявитися нерівноцінним для України та Росії, якщо його умови обмежуватимуть дії лише однієї сторони. Політолог Олег Саакян звернув увагу на суперечності в підході до припинення ударів по енергетичних об'єктах і пояснив, чому така ініціатива не обов'язково гарантуватиме реальну деескалацію.

Трамп знайшов найбільш цинічний спосіб познущатися з Укарїни: розкрито фатальну пастку плану США

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, принципове питання полягає в тому, які саме об'єкти охоплюватимуть домовленості. Якщо йдеться про російські нафтопереробні заводи, виникає проблема нерівних умов, адже Україна не має аналогічної кількості діючих підприємств такого типу.

"Це енергетичне перемир'я, яке ми тепер дізнаємося, що воно про удари виключно по нафтопереробним заводам. Це відверте знущання, тому що в Україні НПЗ працюючих нема", — заявив Саакян.

Політолог вважає, що звуження домовленостей до конкретних об'єктів ставить під сумнів саму ідею взаємного припинення атак. На його думку, якщо Росія продовжуватиме бити по українській енергетичній інфраструктурі, а Київ водночас буде змушений утримуватися від ударів у відповідь, перемир'я ризикує перетворитися на одностороннє обмеження для України. 

"І це буде одностороннє припинення вогню Україною. Це так називається правильно. Зрозуміло, що його не буде", — наголосив експер. 

Саакян також поставив під сумнів здатність Вашингтона забезпечити виконання домовленостей, якщо вони не міститимуть чітких правил і механізмів контролю. За його оцінкою, проблема полягає не в самій ідеї припинення ударів, а в тому, чи зможуть сторони гарантувати взаємність.

"Він її абсурдизував і відповідно розв'язав руки Україні. Зараз Україна може сказати: якщо Росія не б'є по енергетиці, ми готові не бити по НПЗ. Трамп, іди домовляйся з Путіним про енергетику", — зазначив Саакян.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа може використати військову допомогу та обмін розвідувальною інформацією як інструменти тиску на Україну, щоб домогтися припинення атак на російські нафтопереробні заводи. Однак заяви Вашингтону ще не означають, що обмеження обов’язково будуть запроваджені.   



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=kFU7aHRb7ZI
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