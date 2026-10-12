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Трамп знайшов найбільш цинічний спосіб поставити Україну на коліна: озвучено найгірший сценарій

Політолог Ігор Чаленко вважає, що заяви Трампа про Україну та переговори з Путіним можуть бути пов’язані з бажанням продемонструвати виборцям дипломатичний успіх перед проміжними виборами у США

12 жовтня 2026, 10:50
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп може використовувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним для зміцнення власних політичних позицій напередодні проміжних виборів до Конгресу. Водночас замість посилення тиску на Москву глава Білого дому, за оцінкою українського політолога, голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, намагається перекласти відповідальність за продовження війни на Київ.

Трамп знайшов найбільш цинічний спосіб поставити Україну на коліна: озвучено найгірший сценарій

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, Трамп розраховував, що домовленості про енергетичне або морське перемир’я з Росією дадуть йому змогу продемонструвати дипломатичні успіхи перед голосуванням 3 листопада. Однак Москва не показує готовності до деескалації, що створює для американського президента політичну проблему.

"Цілком очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир’я. А саме це могло б створити для Трампа позитивне інформаційне тло напередодні виборів до Конгресу США 3 листопада", — пояснив Чаленко. 

На думку політолога, відсутність очікуваних результатів у переговорах може пояснювати різкі заяви Трампа щодо України та його слова про необхідність зміни українського президента. Експерт вважає, що американський лідер намагається переконати своїх прихильників у здатності домовлятися навіть із авторитарними правителями, водночас виставляючи українську владу перешкодою для миру.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви президента США Дональда Трампа про необхідність зміни українського лідера та укладення домовленостей із Росією можуть бути пов’язані з його внутрішньополітичними проблемами. Таку думку висловив американський політик-республіканець Борис Пінкус в ефірі YouTube-каналу "Фабрика новин".



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Джерело: https://glavred.net/interview/vibori-u-lyutomu-zamina-trampa-ta-pripinennya-vognyu-chalenko-pro-naslidki-ugodi-rf-i-ssha-10803428.html
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