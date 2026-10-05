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Трамп знайшов цинічну причину не карати Путіна за війну в Україні: розкрито найбільшу загрозу

На тлі невизначеності щодо санкцій Кремль може отримати додатковий час, а перспектива тристоронньої зустрічі до кінця жовтня залишається під питанням

5 жовтня 2026, 10:50
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Клименко Елена








Президент США Дональд Трамп поки не поспішає переходити до практичного застосування нових жорстких санкцій проти Росії. При цьому 18 вересня він підписав закон, який суттєво розширює президентські повноваження у цій сфері. Документ дозволяє, зокрема, запроваджувати високі тарифи проти великих покупців російських енергоносіїв, серед яких Китай та Індія. Наразі Вашингтон оцінює можливі економічні та політичні наслідки такого рішення.

Трамп знайшов цинічну причину не карати Путіна за війну в Україні: розкрито найбільшу загрозу

Фото: з відкритих джерел

Політолог Ігор Рейтерович наголошує, що без американського тиску Пекін і Нью-Делі навряд чи матимуть достатню мотивацію відмовлятися від російської нафти.

"Якщо не буде санкцій з боку США, ці країни просто продовжать закуповувати нафту у Росії", — зазначав експерт. 

Паралельно Вашингтон продовжує дипломатичні спроби завершити війну. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до тристоронньої зустрічі зі США та Росією на технічному рівні. Її планують організувати до кінця жовтня, а серед можливих майданчиків називають Об’єднані Арабські Емірати або іншу запропоновану американцями країну. Водночас Москва не демонструє готовності до компромісу та продовжує висувати неприйнятні для Києва вимоги.

Рейтерович вважає, що одного дипломатичного тиску недостатньо. На його думку, Захід має одночасно посилювати санкції, а Україна — отримувати більше можливостей для ударів по російській військовій інфраструктурі.

"Санкцій і ударів має бути більше", — наголошував політолог, пояснюючи, що саме комплексний тиск здатен змусити Кремль змінити свою поведінку. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Володимир Путін може дедалі більше побоюватися не лише українських ударів, а й можливих змін усередині власного оточення. Таку оцінку висловив дипломат Володимир Огризко, коментуючи посилення заходів безпеки навколо російського керівника.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Hj9_H8Sf30I
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