Трамп зібрав Україну та Росію за одним столом: що можуть вирішити вже сьогодні щодо перемир'я

Україна, США та Росія можуть провести тристоронні переговори вже 24 вересня – одразу після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Про це повідомляє "Дзеркало тижня" із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, українську сторону на зустрічі можуть подати голова Офісу президента Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров. Від США очікується участь спецпредставника Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера. Російську делегацію, як повідомляється, може очолити спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який уже подався до США.

Головною темою передбачуваних переговорів має стати енергетичне перемир'я. Сторони мають намір обговорити не лише саму можливість припинення ударів по енергетичних об'єктах, а й те, що саме вважатиметься порушенням домовленостей і яким чином їх можна буде контролювати.

При цьому Москва може мати власний інтерес до розширення повістки. За інформацією джерел, російська сторона має намір порушити питання вільного судноплавства, зокрема для судів так званого "тіньового флоту", який використовується для експорту російської нафти.

Для України вільне судноплавство також має значення. Відновлення безпечного руху морськими маршрутами дозволить активніше вивозити сільськогосподарську продукцію, включаючи пшеницю, кукурудзу та соняшник.

Окремим чинником можуть стати переговори Трампа із головою КНР Сі Цзіньпіном. За даними джерел, результати цієї зустрічі здатні вплинути на подальшу розробку "дорожніх карток" за можливими варіантами завершення війни.

Наразі невідомо, чи відбудеться тристороння зустріч у заявленому форматі та чи призведе вона до конкретних домовленостей. Проте, сам факт можливого прямого діалогу представників України, США та Росії може стати важливим продовженням дипломатичних контактів навколо ідеї обмеженого припинення вогню.

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