Трамп заявив, що Україна та РФ погодилися не бити по енергетиці: що відомо

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито домовилися утримуватися від ударів по енергетичних об’єктах одна одної. Водночас Київ і Москва не оголошували про таку домовленість офіційно.
Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social про нібито домовленність України та РФ щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах.
Жодних деталей щодо можливого формату домовленості, її термінів чи переліку об’єктів Трамп не навів. Немає підтвердження цієї інформації з боку української влади. Росія також не оголошувала про перемир’я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі.
Заява Трампа пролунала після його попереднього заклику до президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських об’єктах, пов’язаних із виробництвом дизельного пального. Американський президент також пов’язав зростання світових цін на дизельне паливо переважно з війною Росії проти України. За його словами, головною причиною цього нібито є російсько-українська війна, а не ситуація навколо Ірану.
Нагадаємо, що минулого тижня Трамп також заявив про "чудову" розмову з Володимиром Путіним і сказав, що російський лідер нібито хоче укласти угоду для завершення війни в Україні.