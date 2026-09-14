Трамп заявив, що Україна та РФ погодилися не бити по енергетиці: що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито домовилися утримуватися від ударів по енергетичних об’єктах одна одної. Водночас Київ і Москва не оголошували про таку домовленість офіційно.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social про нібито домовленність України та РФ щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах.

"Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах. Росія погодилася робити так само!" — заявив американський президент.

Жодних деталей щодо можливого формату домовленості, її термінів чи переліку об’єктів Трамп не навів. Немає підтвердження цієї інформації з боку української влади. Росія також не оголошувала про перемир’я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі.

Заява Трампа пролунала після його попереднього заклику до президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських об’єктах, пов’язаних із виробництвом дизельного пального. Американський президент також пов’язав зростання світових цін на дизельне паливо переважно з війною Росії проти України. За його словами, головною причиною цього нібито є російсько-українська війна, а не ситуація навколо Ірану.

Нагадаємо, що минулого тижня Трамп також заявив про "чудову" розмову з Володимиром Путіним і сказав, що російський лідер нібито хоче укласти угоду для завершення війни в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп виставив Зеленському жорстку вимогу щодо РФ.

Також "Коментарі" писали, що путінський олігарх Умар Кремльов таємно оплатив розкішне весілля Трампа-молодшого, а тепер хоче зняти американські санкції.