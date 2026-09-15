Трамп заворушився через удари по НПЗ РФ: кому вигідне «енергетичне перемир’я»

Українські удари по російських енергетичних об’єктах, схоже, дедалі сильніше впливають не лише на Кремль, а й на політичні розрахунки Дональда Трампа. Аналітик Сергій Марченко вважає, що саме через тиск на паливну систему РФ Москва знову заговорила про переговори, тоді як президент США зацікавлений у стабілізації нафтового ринку напередодні виборів. Водночас політолог Анна Малкіна наголошує: поспішні заяви Трампа про "енергетичне перемир’я" можуть бути частиною його переговорної тактики. Чого насправді прагнуть Вашингтон і Москва? Чи не стане пауза можливістю для РФ відновити НПЗ та посилити ППО? І чи не втратить Україна один із небагатьох дієвих інструментів тиску на Кремль? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Логічно, що Трамп заворушилася

Політичний оглядач, блогер Сергій Марченко зазначив, удари Сил Оборони по енергетичних об'єктах росії нарешті посадили путіна за стіл перемовин. Вперше за багато місяців росіяни знову хоча б говорять про мир.

"Ви розумієте, чому вони говорять про перемовини? Правильно! Єдина ситуація, коли росіяни готові говорити про мир, це коли їм боляче. Від ударів по енергетичним об'єктам їм не просто боляче, а дуже боляче. По-перше, через руйнування НПЗ розбаланс по паливу і доводиться дуже дорого купувати імпортний бензин. По-друге, соціальна напруга. Піддані, як скоти, нудяться в черзі на заправки. Вони там їдять, п'ють, б'ються, миряться вмирають і дружно посилають путіна далеко. По-третє, у путіна є чемодан без ручки – острів Крим. На цьому чудовому острові нема води, нема палива, нема електрики. Це ідеальна ситуація для бунту, бо скоро там понаєхі будуть гризти кору. Удари по енергооб'єктам Криму роблять його непридатним для життя. А по п'яте, удари по енергооб'єктам це тиск не тільки на путіна, а й на Трампа", – зазначив аналітик.

За його словами, саме тому Трамп заворушилася, бо програє вибори і йому треба якось, щоб на ринку було більше російської нафти і дизеля. Нинішній президент США довоювався до того, що вигнав ціни на нафту в космос, а реднекам треба заправляти пікапи і вони не в захопленні від такого господарювання.

"А тепер слідкуйте за руками! Нам пропонують енергетичне перемир'я, щоб ми просто перестали робити путіну і Трампу боляче. Натомість, нам обіцяють енергетичне перемир'я, щоб взимку ми не замерзли. Ви відчуваєте красу гри? Розказую, чим закінчиться це "Енергетичне перемир'я". Ми, як лохи, перестанемо робити путіну боляче просто зараз. путін за кілька місяців до зими наставить антидронових сіток, підлатає своє ППО, поремонтує всі НПЗ і нафтобази. Накормить Крим і навезе туди припасів на рік. У грудні путін зробить те, що робив завжди. Набреше. Надурить. Розведе як лохів. І десь за пару тижнів до Нового року за кілька днів розвалить наші жалюгідні залишки енергетики накопиченою балістикою в хлам. А потім скаже, що це була відповідь на українські удари і він готовий продовжити "Енергетичне перемир'я". І вгадайте з одного разу, що скаже Трамп? Правильно! Продовжити перемир'я, бо йому треба російська нафта і довольний друг Владімір", – зазначив Марченко.

Кремль може бути зацікавлений в "енергетичному перемир’ї", але для нього це може бути суто прагматична домовленість

Професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Анна Малкіна зазначила, заяви Дональда Трампа про нібито досягнуті домовленості щодо "енергетичного перемир’я" варто сприймати, з одного боку, як політичну декларацію, з іншого боку як вже характерний стиль переговорної дипломатії американського президента.

"Він не вперше публічно оголошує результат ще до того, як сторони погодили всі його параметри. У цьому є певна переговорна логіка. У такий спосіб президент США намагається створити політичний факт і поставити сторони в ситуацію, коли відмова від домовленості виглядає як зрив американської мирної ініціативи. Таким чином Трамп намагається не лише повідомити про компроміс, а й примусити до нього сторони своєю публічною заявою", – зазначила політолог.

За її словами, у даному конкретному випадку поспішність заяви Трампа можна пов’язати не з зовнішньоекономічними інтересами, а потребою у збільшенні президентсько-партійного рейтингу напередодні проміжних виборів обох палат Конгресу, які призначені на 3 листопада.

"Трамп пов’язав необхідність припинення ударів по енергетичній інфраструктурі РФ зі зростанням світових цін на дизельне пальне. Попри абсурдність даного твердження, така інтерпретація говорить про те, що адміністрації Трампа потрібен швидкий результат, який можна було б представити американському виборцю як доказ того, що президент здатний впливати на війну і одночасно стримувати енергетичні ціни", – зазначила співрозмовниця порталу "Коментарі".

Щодо Росії, то Анна Малкіна зауважує, що говорити про її стратегічну готовність до деескалації поки зарано.

"Кремль може бути зацікавлений в "енергетичному перемир’ї", але для нього це може бути суто прагматична домовленість, особливо якщо вона припинить українські удари по російських НПЗ. І саме тут виникає принципова асиметрія. Росія багато років використовує удари по українській енергетиці як інструмент тиску на цивільне населення та українську державу. Українські ж атаки на російські НПЗ стали одним із небагатьох засобів перенесення економічної ціни війни безпосередньо на територію РФ. Тому припинення взаємних ударів може бути вигідним обом сторонам із гуманітарної точки зору, але його військово-економічні наслідки для них є абсолютно різними. Саме тому Україні важливо, щоб це не була просто джентльменська угода між Трампом і Путіним, виконання якої залежить від доброї волі Кремля. І взагалі, поки Москва не відмовляється від війни як інструменту досягнення своїх політичних цілей, "енергетичне перемир’я", якщо його буде досягнуто, варто розглядати лише як обмежену тактичну домовленість", – підсумувала експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп зробив несподіване уточнення щодо Patriot для України.