Трамп завдасть найбільшого удару по Україні вже незабаром: експерт ошелешив терміновим попередженням



















Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що поспіх навколо переговорів щодо завершення війни в Україні значною мірою пов’язаний із внутрішньополітичними інтересами президента США Дональда Трампа. За його оцінкою, американському лідеру важливо продемонструвати результат напередодні виборів до Конгресу, а українське питання стало одним із напрямів політичного протистояння у США.

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Голобуцький пояснив, що демократи використовують ситуацію навколо війни для критики Трампа та його здатності виконувати передвиборчі обіцянки. Водночас Україна залежить від американської підтримки, тому дипломатична комунікація з Вашингтоном потребує особливої обережності.

"У Трампа через два тижні вибори в Конгрес і йому потрібно, звичайно, показати якийсь результат", — наголосив політтехнолог.

На його думку, Києву не варто недооцінювати можливість того, що американська адміністрація намагатиметься прискорити переговорний процес, аби продемонструвати політичний успіх. Водночас Україна має враховувати ризики надмірної залежності від рішень Вашингтону.

Голобуцький також застеріг від необачних публічних заяв, які можуть ускладнити відносини з американським керівництвом.

"Ми повинні мати завжди не тільки план А, а й план Б, В там і так далі", — заявив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Кремлі сприймають загострення відносин між президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським як сприятливу для Москви зміну політичної ситуації. Російська влада розраховує, що посилення тиску Вашингтону на Київ допоможе домогтися поступок, яких Кремль не зміг отримати на полі бою.