Трамп запускає зовсім нову дипломатичну гру: політолог здивував прогнозом для України на осінь

США найближчими тижнями можуть активізувати спроби повернути Україну та Росію до переговорного процесу. Про це раніше заявив державний секретар США Марко Рубіо, зазначивши, що Вашингтон шукатиме нові підходи до дипломатичного врегулювання війни. Водночас політолог Володимир Фесенко переконаний: навіть якщо переговори відновляться вже у серпні, це зовсім не означає швидкого завершення бойових дій.

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За словами експерта, нині ключова роль належить саме Сполученим Штатам. Саме від того, наскільки послідовно Вашингтон просуватиме власні ініціативи та тиснутиме на сторони, залежатиме перспектива нового переговорного раунду.

"Я думаю, що вже у другій половині серпня ми побачимо спроби відновлення переговорного процесу. Але це, на жаль, нічого не гарантує", – наголосив Фесенко.

Політолог зазначив, що шанси на повне припинення війни до кінця року залишаються лише теоретичними. Водночас він не виключає поступового руху до локальних домовленостей.

Найреалістичнішим сценарієм Фесенко називає переговори про часткове припинення вогню. Передусім це може стосуватися безпеки в Чорному морі, адже взаємні удари вже впливають не лише на Україну та Росію, а й на глобальний ринок продовольства.

"Першими можуть початися переговори про припинення вогню на морі. Це питання важливе не тільки для України й Росії, а й для Туреччини та багатьох арабських держав", – пояснив експерт.

Також, на його думку, предметом переговорів можуть стати взаємна відмова від ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі.

Портал "Коментарі" вже писав, що призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України викликало жваву дискусію як серед експертів, так і в суспільстві. Генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник голови СБУ Василь Богдан закликав не робити поспішних висновків та наголосив, що остаточну оцінку новому керівнику варто давати за результатами його роботи.