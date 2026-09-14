

















Президент України Володимир Зеленський заявою про готовність зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G20 у Майамі намагається продемонструвати насамперед США та європейським партнерам, що саме Київ не блокує дипломатичний процес. Таку думку висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Олександр Краєв.

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За його словами, Зеленський, імовірно, розумів, що Москва негативно відреагує на пропозицію особистої зустрічі. Однак головним адресатом заяви був не Кремль.

"Аудиторія цієї заяви скоріше знаходиться у Вашингтоні і скоріше знаходиться в європейських столицях, а не в Москві", — пояснив Краєв.

На думку експерта, Україні важливо показати партнерам, що вона готова як до переговорів, так і до прямого або тристороннього формату зустрічей. Це дозволяє Києву протистояти тезам про нібито небажання української сторони шукати дипломатичний шлях завершення війни.

"Ми готові і на переговори, ми готові і на пряму зустріч, ми готові на зустріч у тристоронньому форматі, але ви ж не хочете цього чути. Ви хочете поступок, а потім зустрічі", — зазначив Краєв.

Водночас експерт вважає, що позиції Києва і адміністрації Дональда Трампа щодо темпів переговорного процесу відрізняються. За його оцінкою, американському президенту потрібен швидкий результат, тоді як Україна наполягає, що життєздатне дипломатичне рішення потребує часу та попереднього узгодження умов.

"Трамп хоче прямо тут і прямо зараз хоча б якусь угоду", — наголосив Краєв.

При цьому позицію Зеленського експерт називає продуктивною: Україна демонструє готовність говорити з Росією, але водночас не погоджується спочатку піти на поступки заради самого факту переговорів. Саме таким чином Київ, на думку Краєва, намагається зберегти власну суб’єктність на тлі посилення дипломатичного тиску.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем’єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер виступив із резонансною заявою щодо ролі Німеччини у війні Росії проти України. Політик вважає, що Берлін фактично став стороною конфлікту, хоча раніше керувався принципом недопущення прямого втягування. Про це повідомляє німецький телеканал n-tv.