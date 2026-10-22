Трамп вимагає поступок від Києва: Зеленський озвучив жорсткий ультиматум для миру з ЗФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню та готовність розпочати переговори з Росією вже є значним компромісом з боку Києва. За його словами, Україні доводиться пояснювати американському президенту Дональду Трампу, що сама згода на переговорний процес не означає відмови від власних інтересів. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю The Diary Of A CEO, фрагмент якого опублікував Clash Report.

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Глава держави наголосив, що заклики Вашингтона до компромісу мають враховувати позицію України та обставини, у яких вона перебуває через російську агресію. Він підкреслив, що готовність зупинити бойові дії та сісти за стіл переговорів, зберігаючи нинішні позиції, уже потребує серйозних поступок від української сторони.

"Коли президент Трамп каже, що нам потрібно знайти компроміс, повірте мені: припинення вогню та сідання за стіл переговорів — це вже величезний компроміс. Я багато разів намагався пояснити президенту США: просто зрозумійте нас", — зазначив Зеленський.

Водночас президент зауважив, що наслідки російської війни не зникнуть одразу після можливого припинення бойових дій. За його словами, для подолання ненависті до Росії знадобляться час і справедливість.

Зеленський також пояснив, що на посаді президента має зберігати стриманість і дотримуватися дипломатичного тону. Однак це не означає, що Україна повинна забути про злочини Росії або беззастережно пробачити агресору.

"Не можна просто пробачити все й сказати: “Ну, вибачте, це ж Путін, потужна країна. Забудемо все, пробачмо все — і знову купуватимемо і продаватимемо газ, дизель чи щось інше”. Це складно", — наголосив український лідер.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Київ звертався до тодішнього президента США Джо Байдена з проханням терміново надати озброєння та запровадити превентивні санкції проти Москви.