Трамп шокує Путіна своїм покаранням за відмову від миру в Україні: найгірший сценарій фіаско Кремля

Заяви Вашингтону про необхідність закріпити припинення вогню та домовитися про завершення війни до початку холодного сезону дедалі частіше наштовхуються на прихований опір Кремля. Дональд Трамп неодноразово будував свою стратегію навколо використання сильних переговорних важелів, прагнучи посадити обидві сторони за стіл та апелюючи передусім до їхніх прагматичних інтересів. Водночас небажання йти на компроміси ще можна пояснювати ситуацією на фронті та спробами отримати вигідніші позиції. Однак відкрите й демонстративне блокування американських ініціатив уже може сприйматися як прямий виклик особисто Трампу. Тож: як діятиме господар Білого дому, якщо Путін остаточно відкине запропонований ним мирний план? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT переконаний, що навіть у разі категоричної відмови Москви Дональд Трамп навряд чи одразу поставить крапку на дипломатичних спробах. Спочатку Вашингтон, ймовірно, намагатиметься зрозуміти, які саме положення не влаштовують Кремль і за яких умов Росія все ж готова повернутися до переговорів. Для цього можуть бути задіяні як американські спецпредставники, так і прямі канали комунікації з російською стороною. Тобто перша реакція Трампа може полягати не у розриві переговорів, а у спробі змусити Москву чіткіше окреслити свої вимоги.

Однак тривале блокування домовленостей уже створить для Кремля іншу ситуацію. Якщо Москва демонстративно відмовлятиметься від запропонованого формату, Трамп може перейти від дипломатичного переконання до посилення тиску. Йдеться, зокрема, про нові санкційні заходи, перегляд відносин із Росією чи збільшення американської підтримки України.

За версією чат-боту Grok, Трамп уже неодноразово заявляв, що хоче швидкого завершення війни. Його команда пропонує енергетичне перемир’я, тристоронні зустрічі й формули, які частково враховують інтереси Москви. Путін же відповідає класично: "все на столі", але лише на умовах Росії — повний контроль над Донбасом, нейтралітет України, гарантії безпеки Кремля.

Якщо Москва скаже тверде "ні", Трамп, найімовірніше, зробить кілька кроків. Перший — посилення економічного тиску: нові санкції проти покупців російської нафти, обмеження торгівлі. Другий — публічний перехід відповідальності на Путіна ("я пропонував мир, він обрав війну"). Третій — збільшення військової допомоги Україні або, навпаки, заява на кшталт "нехай воюють самі", щоб змусити Київ бути гнучкішим.

Чат-бот Gemini переконаний, що першим можливим кроком Вашингтона може стати посилення економічного тиску на Росію через так званий "нафтовий ультиматум" — запуск вторинних санкцій і мит до 100% для держав, які продовжують купувати російські енергоресурси, зокрема Індії та Китаю. Одночасно США можуть переглянути неформальні обмеження щодо військової підтримки України. Якщо Москва стане стороною, яка блокує переговори, Вашингтон здатен дозволити Києву ширше використовувати далекобійні засоби по військових об’єктах і нафтопереробній інфраструктурі РФ, а також прискорити постачання ППО, ракет і відповідних технологій через європейських партнерів.

США можуть спробувати створити для Кремля ситуацію, за якої продовження війни матиме дедалі вищу економічну та військову ціну. Логіка такого підходу полягатиме в тому, щоб перекласти основні фінансові й стратегічні ризики затягування конфлікту на саму Росію. У результаті Москва мала б рахуватися з новими умовами та оцінювати, що для неї є менш витратним: продовжувати війну під посиленим тиском чи погоджуватися на переговорний компроміс.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що якщо Путін відмовиться від мирного плану Трампа, найімовірніше, американський президент спробує довести, що така позиція матиме свою ціну. Йдеться не лише про нові санкції, а й про можливе посилення підтримки України та міжнародного тиску на Кремль. Тому головне питання полягає не в тому, чи відреагує Трамп на відмову Москви, а наскільки жорсткою та масштабною буде ця відповідь.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський правитель Володимир Путін знову намагається переконати Україну та її партнерів у нібито неминучості окупації Донбасу, називаючи нові терміни захоплення територій.